Hebe de Bonafini: el IUNMa se convirtió en una “institución macrista”

“Una vez más, Hebe se dirige a lxs compañerxs para aclarar que el IUNMa, el Instituto que devino de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, ya no tiene nada que ver con ellas, sino que, desde el momento en que se intervino, pasó a ser una “institución macrista”. Las Madres consideran importante que se sepa para que lxs nuevos inscriptos, estudiantes y docentes no tengan ninguna confusión y no sean engañados…” Así presenta oficialmente la Asociación Madres de plaza esta nueva comunicación de Hebe de Bonafini

