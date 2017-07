FpV: la justicia federal atendió el reclamo de Sabatella y exige a la junta electoral que revise lo actuado

La justicia federal hizo lugar a la apelación en cuanto a la actuación de la Junta Electoral respecto de la lista de Fuerza nacional y popular que lidera Mario Enesto Sabbatella. En horas de la tarde la sábado 1 de julio se conoció la resolución de la jueza federal de Viedma en la que deja sin efecto lo dictaminado por la junta electoral FpV Unidad Ciudadana, por considerar que no ha cumplimentado su tarea debidamente.

En un extenso fallo se explica que la junta electoral no funda ni informa de ninguna manera su decisión de impugnar la lista. No se especifican cantidad de avales válidos e inválidos. Sin acceso a la documentación Fuerza nacional y popular fue imposibilitada al derecho a la defensa.

A esto se suma el hecho de que la documentación citada estuvo desaparecida, generando numerosas sospechas de su posible alteración y/o dudosa utilización.

Es importante destacar que la Justicia Federal reconoció la existencia de 1120 avales certificados, cantidad que excede por mucho lo requerido. No se computaron los 170 avales que fueron entregados sin certificar, Sabbatella agregó “esos avales sin certificar resultaron así por obstáculos generados adrede en cada situación, situaciones vividas en primera persona y de las que todos sabemos ocurren para privarnos la participación”.

La Justicia Federal solicitó a la Junta Electoral del FpV que presente cada uno de los casos que considera irregulares. Con posterioridad se dará lugar a la lista Fuerza Nacional y Popular a apelar.

Desde el sector que lidera Mario Ernesto Sabbatella expresaron que si bien el fallo no merece objeciones desde el punto de vista jurídico, existe preocupación con el hecho de volver al mismo ente que cometió las irregularidades expuestas: “el fallo nos ha vuelto a foja cero, asumiendo que la Junta Electoral ha cumplido de manera deficiente su cometido y sin brindar jamás pruebas de su resolución, quiero expresar que no me deja tranquilo que las mismas personas que ya cometieron tamañas irregularidades, vuelvan a expedirse nuevamente” explica el legislador.

El fallo solicita a la Junta Electoral que argumente su decisión respecto de dar de baja la lista Fuerza Nacional y Popular, Sabbatella opina que “no solo la junta electoral de FpV ha cumplido de manera deficiente su cometido, sino que además nos han ocultado el expediente, cuestión más que importante ya que nosotros consideramos que ahora la Junta Electoral hará una argumentación sobre un expediente contaminado. Todo lo que ha sucedido nos lleva a sospechar que ha habido actuaciones irregulares, maniobras sospechosas con intenciones de total parcialidad, sobre la documentación que nos fue ocultada”.

“Considero que cualquier actuación que tome la Junta Electoral del FpV no nos generará confianza. Seguimos sin saber qué pasó durante las 90hs que no vimos el expediente ni la documentación que estaba en poder de la Junta Electoral, ya que hemos recibido denuncias respecto de la duplicación de avales que sospechamos han trabajado a posteriori a la fecha de presentación de avales, para anular los nuestros.”