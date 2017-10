Fernando Esteche: “la primera posibilidad de construir una alternativa a este modelo es no subestimar al enemigo”

“El resultado de las elecciones hay que analizarlo en perspectiva histórica. Lo que tenemos que ver es qué posibilidades tienen los sectores populares de construir una alternativa a este modelo económico”, afirma Fernado Esteche, referente de la Mesa Nacional de Patria para Todos. Con claridad precisa: “la primer posibilidad es no subestimar al enemigo”. “Salvo la última semana, la campaña de Cristina no fue ni en términos de estética ni de politica, la que hacía falta”, reflexiona críticamente; la gran victoria de Cristina “aparece en la última semana….Y el diferenciarse del enemigo es un elemento que tiene que estar cada vez más claro”…”La confrontación al modelo se debe dar al mismo tiempo desde todos los frentes…” “La calle es un camino que hay que sostener y profundizar: el peligro de la calle, es siempre para ellos…” “El kirchnerismo sólo no alcanza, es muy poco; y al msmo tiempo, pienso que sin el kirchnerismo no se puede articular una unidad de los sectores populares”… “Seguramente Cristina tendrá un lugar de primera línea”. Y hace referencia a la necesaria incorporación en ese armado de sectores ubicados en lo que llama la izquierda nacional.

Y avanza con consideraciones referidas al horizonte internacional y en particular hacia la situación en América Latina: Lula cuya imagen se agiganta como presidenciable aún ante la amenaza de condenas judiciales, el triunfo reciente en Venezuela…

Sobre el final de la nota, una serie de temas que deberían estar en la agenda política de un entramado desde los sectores populares que implique una real revolución cultural y transformación de la conciencia politica, más separada de la coyuntura electoral. “Hay que estar atentos a algunos hechos, imponderables de la historia, que si se los analiza, van dejando al descubierto la naturaleza de los modelos en pugna, y habilitan el debate de una agenda de temas más profundos”, dice, y enumera, por ejemplo, temas que merecen ser discutidos, a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, como los derechos de los pueblos originarios, la tenencia de la tierra, el extractivismo, entre otros.

