Home / Noticias / Estudiantes se movilizan contra la reforma de la escuela secundaria Estudiantes se movilizan contra la reforma de la escuela secundaria Tras la protesta de algunos estudiantes del CEM 14 de Fernández Oro, que se encadenaron al establecimiento la semana pasada, en rechazo de la reforma del secundario, realizaron esta mañana un corte en el Puente 83, sobre la Ruta 65. La semana pasada habían anunciado que efectuarían el corte en caso de no obtener respuestas para hoy lunes. Los jóvenes reclaman que la implementación de la reforma en esa localidad fue un efecto cadena por la delegación de Allen. El vocal de Educación, Omar Ribodino había prometido mantener una reunión con los adolescentes, para buscar llegar a un acuerdo. Tras el no cumplimiento de la misma, los jóvenes efectuaron el corte de la calzada. El corte se produjo pasadas las 10:30. Fuente: Rìo Negro Compartimos el video del encadenamiento de la semana pasada Tweet « Nota Previa A 35 años de la guerra, esta noche en la costanera viedmense Viedma | Patagones Abril 3, 2017

Soleado

22°C

Audios Laura Guanca, a horas de la sanción de la Ley de cannabis medicinal

Condena a Bernardi y una denuncia que ayudó mucho Noticias por día Abril 2017 L M X J V S D « Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

: Undefined variable: post inon line: Trying to get property of non-object inon line: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method ImgMouseover::make_html5_compliant() should not be called statically inon line