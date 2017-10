Este fin de semana

Por primera vez se hará en nuestra zona un evento dedicado exclusivamente al terror. Jorge Amarilla cuenta sobre la propuesta en Encuentro con amigos.

Habrá un ciclo de cine con los los mas aclamados cortometrajes de terror y especiales de “Are You Afraid of the Dark?” y “Tales from the Crypt”, entre otros, talleres especialmente pensados para la ocasión, intervenciones actuadas, lectura de cuentos de terror, y el “recorrido de terror” que aterró a los asistentes que lo vieron en el último CCF4, con mucho más recorrido y mucho mas intenso, y stands de nuestra zona