Intervención de la FACC, Fuerza Artística de Choque Comunicativo frente al regimiento de Gendarmería en Esquel

La Cooperativa Lavaca-MU difunde las acciones que está realizando en la tarde de hoy el FACC, la Fuerza Artística de Choque Comunicativo, que nuclea a artistas autoconvocados para realizar acciones en el espacio público. Hoy está en Esquel extendiendo una acción iniciada hace dos días con la pegatina de carteles que, con la inquietante imagen del pájaro, interroga #QuiénElige? Rodeada de una naturaleza maravillosa, la ciudad de Esquel, en Chubut, tiene bajo sus pies y sobre sus montañas un tesoro: el oro. Los proyectos mineros fueron rechazados por la comunidad durante todo este siglo, incluso con un plebiscito que logró defender la tierra, el agua y la vida frente a la voracidad de las corporaciones. Es territorio ancestral de comunidades indígenas, en eterno conflicto con latifundios que, aliados a los gobiernos, criminalizan sus derechos. Aquí desapareció Santiago Maldonado. Aquí apareció ese cuerpo que en estas horas está siendo identificado. Aquí se está librando una batalla central de estos tiempos: hasta dónde es capaz de llegar el modelo extractivo. La acción de las FACC señala este símbolo: uno de los batallones de Gendarmería que participó del operativo que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado.

FACC es la sigla de la Fuerza Artística de Choque Comunicativo, que nuclea a artistas autoconvocados para realizar acciones en el espacio público. Así, ya sacudieron la ciudad de Buenos Aires con 17 acciones dirigidas a exponer los males de esta época.

La primera fue el 24 de marzo del 2016, con motivo de la presencia del presidente Barack Obama con la consigna “Obama no sos bienvenido/ Macri Go Home”.

Luego, en la conmemoración del bicentenario de la independencia, durante el primer acto patrio del gobierno de Cambiemos intervinieron la Avenida 9 de julio, formando una pila de cuerpos con la leyenda “Esto no es Independencia”.

En noviembre de ese año realizaron una semana de acciones bajo el lema “Esto huele mal”, que los llevó a plantarse frente al Ministerio de Cultura, el de Energía y la Casa de Gobierno, entre otros emblemáticos edificios que representaban al nuevo modelo. Aquella semana culminó con una caravana que bautizaron “Genocida Suelto” y que marcó dónde estaban 5 militares condenados por delitos de lesa humanidad beneficiados por la prisión domiciliaria.

El 31 de mayo de este año, en el marco de la semana de la movilización Ni Una Menos realizaron una movilización artística con 120 mujeres que se plantaron frente a la Casa Rosada, el Palacio de Tribunales y el Congreso Nacional con la consigna “Genocidio es femicidio”.

Esta es la primera acción federal de la FACC y comenzó hace dos días con la pegatina de carteles que, con la inquietante imagen del pájaro, interroga #QuiénElige?

Hoy la Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC) pregunta:

#QuiénElige?en Esquel, Comodoro Rivadavia y Ledesma.

Fuente: lavaca-MU