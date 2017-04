Home / Noticias / En el día de paro nacional las Madres marcharon como todos los jueves En el día de paro nacional las Madres marcharon como todos los jueves En la jornada del paro nacional convocado por las centrales sindicales, las Madres de Plaza de Mayo se movilizaron, como cada jueves desde hace 40 años, para marchar alrededor de la Pirámide de la plaza que las vio nacer. Acompañadas por decenas de personas, marcharon bajo la consigna “El hambre es un crimen”. Luego, en el ya habitual espacio de La Hormiguita colorada, hicieron uso de la palabra el periodista Luis Zarranz, a responsable del área de Prensa, y la presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini. Zarranz remarcó que era el primer jueves de abril, “el histórico mes en que las Madres conmemoran 40 años de lucha”, puntualizó. En ese marco, aludió al seminario sobre “estrategias comunicaciones de las Madres” que comenzó ayer en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. “Estamos muy contentos porque por primera vez la academia se interesa por todas las herramientas creadas y paridas por las Madres para visibilizar su lucha: la ocupación del espacio público en esta plaza, la marcha de cada jueves, el pañuelo blanco, la Marcha de la Resistencia, las solicitadas, los ayunos, los boletines, los periódicos, las revistas, los viajes, la radio, etcétera, etcétera”, afirmó. En otro tramo, se refirió al paro: “Estamos transitando el primer paro general contra las políticas de ajuste y de hambre del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Como es jueves, para las Madres es un paro con movilización. El paro fue promovido de abajo hacia arriba porque los burócratas de la CGT tenían pocas ganas de convocarlo a raíz de sus arreglos con el gobierno”. “Es un gobierno que pretende reconfigurar el mapa económico y social, conseguir buenos negocios familiares y para sus amigos y disciplinar a los diferentes segmentos de la clase trabajadora”, expresó. “El mapa de la situación social es preocupante. Se advierte en la calle, en el diálogo con cualquier persona y además todos los indicadores económicos son alarmantes. Crece la pobreza, la desocupación, la inflación, se generan tarifazos mientras se eximen sumas millonarias a las grandes corporaciones. En un año, este gobierno aumentó en 22.048 millones de dólares la deuda externa. Es una crisis autogenerada por las políticas aplicadas por el propio gobierno. Por eso paran los trabajadores. Retomando la consigna de las Madres, el que la tienen que parar es Macri: ‘Macri: pará la mano’”, finalizó. A su turno la presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, agradeció los presentes que fueron entregados a las Madres por parte de algunos de los chicxs que día a día se acercan al comedor del Padre Paco, del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres. Hebe pidió un fuerte aplauso por el Paco a quien calificó como “amigo y compañero” en esta lucha constante contra las políticas de ajuste neoliberal del gobierno macrista. Luego, hizo mención a la represión por parte de la Gendarmería Nacional a los trabajadores que cortaron los accesos a la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras horas del Paro General. Hebe de Bonafini repudió “las palabras repugnantes de la borracha (Patricia) Bullrich” y al “Pastor Mauricio” por haber inaugurado un foro económico de inversión en la Ciudad mientras, a lo largo y a lo ancho del país, los trabajadores expresaban su rechazo a las políticas neoliberales: “Es un huevón. ¿Quién va a aportar dinero en un país que está prendido fuego?”, se preguntó la presidenta de la Asociación. A continuación, denunció la connivencia entre el la Justicia, la Corte Suprema y el Grupo Clarín: “Estamos en un bardo horrible”, lamentó Hebe y recordó que la Plaza de Mayo es el lugar donde el pueblo debe reclamar a sus gobernantes, “este es un lugar de protesta permanente” continuó y generó el aplauso de los presentes. También agradeció a todos los que se acercaron esta tarde a Plaza de Mayo a pesar de las dificultades en los traslados, reconoció que el apoyo de todos los que jueves a jueves están presentes “es muy importante para las Madres”. Más tarde, a raíz del fallo de la jueza Dora Temis, que ordenó al Gobierno nacional que convoque a una paritaria nacional docente, elogió que todavía haya jueces que pongan freno al intento de disciplinar a los trabajadores a través de políticas que no hacen más que ir contra el pueblo. Para finalizar, pidió que le acerquen un listado para enumerar todas las actividades que realizarán las Madres durante el mes de abril, el mes de las Madres de Plaza de Mayo. Entre las actividades habrá un festival de rock, un concierto de tango y una jornada dedicada al folklore. El mes de las Madres concluirá el domingo 30 de abril, fecha en la que se conmemorará el 40º aniversario, con un acto en Plaza de Mayo. Todas las actividades estarán disponibles en las redes de comunicación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Tweet « Nota Previa Preparando la marcha Viedma | Patagones Abril 7, 2017

