El STJ declaró nula Ordenanza que preveía paritarias con participación del intendente, el presidente del Concejo y del Tribunal de Cuentas El STJ declaró nula Ordenanza que preveía paritarias con participación del intendente, el presidente del Concejo y del Tribunal de Cuentas El Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la Ordenanza Municipal Nº 7818/16, haciendo lugar a una presentación del intendente de Viedma en relación a un posible conflicto de poderes El juez Enrique Mansilla al analizar el decreto de conformación de la Mesa de la Función Pública y la Ordenanza en cuestión, argumenta que "asiste razón al accionante en cuanto a que el Concejo Deliberante, a través de la Ordenanza impugnada, atribuyó para su Presidente –siquiera para el Concejo-, para el del Tribunal de Cuentas –tampoco para el Cuerpo en pleno- y para una futura Comisión que revestiría el carácter de transitoria, facultades que son propias del Poder Ejecutivo Municipal, afectando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno establecido por la Carta Orgánica Municipal y fundado en las Constituciones Nacional y Provincial" Considera que "el órgano Deliberante excedió su competencia al dictar la Ordenanza nº 7818/16, invadiendo facultades propias del Intendente Municipal y, en consecuencia, corresponde declarar su nulidad". Luego, la Jueza Liliana Piccinini sumó argumentos a la declaración de nulidad luego de explicar por qué en otra situación -la referida a criterios de selección y adjudicación de viviendas- donde también se había planteado el conflicto de poderessu voto había sido diferente. En este caso sostiene Piccinini, "queda claro que la cuestionada ordenanza pone en jaque la propia esencia y naturaleza de la competencia del Poder Ejecutivo, encargado de administrar y representar al Municipio, y como si ello fuera poco, agrega incumbencias competenciales en las Presidencias del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, que difícilmente puedan asimilarse a las propias, orgánicas y naturales. Finalmente, el legislador Municipal ha contribuido a que se desconozca la autonomía del Estado Municipal, permitiendo que un órgano provincial (Secretaría de Trabajo) tome intervención en cuestiones estrictamente comunales y además prohíbe a los integrantes, entre ellos al propio Presidente del Concejo, a anteponer la normativa vigente que regula sus facultades; lo cual no puede leerse de otro modo que no sea la obligación de desconocer o ignorar la propia Carta Municipal". El fallo cuenta con la adhesión de la jueza Adriana Zaratiegui y, como es habitual una vez obtenidas las mayorías, la abstención de los jueces Sergio Barotto y Ricardo Apcarián. Información tomada de Prensa Poder Judicial. Viedma | Patagones Abril 5, 2017

