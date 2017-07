El plan de lucha de docentes universitarios en nuestra zona

La continuidad del plan de lucha que están llevando adelante las centrales de docentes universitarios en todo el país, se viven también en nuestra zona. Dialogamos hoy con Agustina Schäuble que es docente universitaria, afiliada a ADUNC con quien conversamos sobre la situación en la UNCo. “Hay un embate a la educación publica; no se trata de una cuestión que tenga que ver únicamente con el salario docente, sino que sería una lucha intersectorial”. Recordemos que las CONADUs anunciaron no inicio de las clases en el segundo cuatrimestre, y una de las centrales, , CONADU H, también la no toma de exámenes de julio. Este llamado de exámenes en la UNCo fue pospuesta por el rector para después de las vacaciones, de manera unipersonal, inorma Agustina, quien vé en esa decision del rector una actitud para vaciar una de las modalidades del reclamo. Respecto del no inicio de las clases en el segundo cuatrimestre, la asamblea interclaustros está empezando a pensar otras alternativas, como dar clase en lugares fuera de la universidad y planificar también acciones interclaustros. Para ir definiendo esos pasos se hará una nueva asamblea pública, más abierta a toda la comunidad el 12 de agosto.

AUDIO COMPLETO