El lonko Facundo Jones Huala fue transladado preso a Esquel

Continúa detenido y fue trasladado a la Unidad Penal Nº14 de la ciudad de Esquel. Mañana habrá una marcha exigiendo su liberación en Bariloche. Jones Huala hizo un público un pronunciamiento sobre su situación que difundimos. También un comunicado de abogados del Movimiento de profesionales para los pueblos.

Comunicado público del Lonko Weichafe Francisco Facundo Jones Huala:

A nuestra gloriosa nación mapuche

A los oprimidos y la opinión pública

Nuevamente desde las mazmorras del estado opresor capitalista y colonialista argentino, en territorio ancestral mapuche del lago Nahuel Huapi y el cerro tronador ocupado por el invasor mediante la ciudad de Bariloche declaró lo siguiente:

Kiñe: Que el día 27 de junio alrededor de las 18hs, cuando regresamos de acompañar ceremonias del wiñoy tripantu de otras lof hacia nuestra tierra Curamapu, fuimos interceptados por un control de gendarmería en puesto Villegas “El Foyel” donde luego de dicho tramite de documentacion fuimos demorados por averiguación de antecedentes, desencadenando un operativo que culminó nuevamente en mi detención por un pedido de captura de INTERPOL código rojo, quedando a disposición del Juzgado Federal de Bariloche a cargo del juez subrogante Gustavo Villanueva y el fiscal Jorge Bagur Creta. Recluido en el escuadrón 34 de Bariloche de Gendarmería Nacional, siendo sometido dos veces al mismo proceso judicial hecho que vulnera todas las garantías jurídicas debido proceso, juicio justo y derechos humanos.

Epu: Que al día siguiente (28 de Junio) se platea una audiencia para las 12.30hs, la cual se realizó finalmente a las 20.30hs aproximadamente, pudiendo entrevistarme con la defensora pública sólo treinta minutos antes, la cual fue requerida por el juzgado a las 18.00hs. Sin posibilidad real de informarnos certeramente del motivo del encierro y el proceso judicial hasta la audiencia propiamente dicha, excusándose el juzgado en mentiras sobre la llegada de mis abogadas a dicha audiencia, vulnerando nuevamente y en forma crónica el derecho a un debido proceso.

kla: En dicha audiencia se me notifica del motivo de mi reclusión basado en la captura aún vigente de la INTERPOL, sometiendome a un nuevo juicio de extradición por los mismos motivos por los que pasé hace cuatro meses en la U14 de Esquel, donde el juicio concluyó en mi libertad y no extradición por parte del juez Guido Otranto proceso que continúa en la Corte, que es quien debe resolver antes del último paso el cual corresponde a cancillería, es decir una decisión política.

Meli: La ley de extradición dice que lo único que no es extraditable son los delitos políticos o la persecución por motivos raciales, religiosos, ideológicos, o lo que causare conflictividad social en el país; todas estas condiciones se dan en este caso. Cabe recordar que el juicio anterior fue declarado nulo por una serie de irregularidades, que van desde el espionaje ilegal por un agente de la AFI hasta la tortura a un miembro de una comunidad mapuche por la policía de Chubut.

Kechu: En principio el juez dispuso mi traslado hacia Fiske Menuko (Gral.Roca) pero ante la posibilidad de huelga e incremento de la polarización política y social, definió el traslado a la U14 (Esquel) nuevamente, basado en el arraigo familiar y la fuerza de movilización social

Kayu: A esta altura teniendo en cuenta las campañas de la prensa burguesa (TN, Clarín, Río Negro, Jornada, etc) y las reuniones diplomáticas Macri- Bachelet, quienes plantean temas de agenda en caso Apablaza y el mío. La prisión y persecución política han pasado de ser implícitas a explícitas, teniendo en cuenta la descarada política represiva Macrista con todo el campo popular. La asunción de Trump en gringolandia y la profundización de doctrinas de contrainsurgencias en todo el tercer mundo, donde la nación mapuche es enemigo declarado por parte del Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia fascista Bullrich, al ser un problema real para las inversiones Capitalistas y las Oligarquías en los dos países neoliberales y colonialistas además de los pronunciamientos de la sociedad rural, gobernadores e intendentes la presión política al Juez Otranto.

Regle: Tanto Pilmaiken como Curamapu son territorio mapuche del Puelwillimapu en conflicto con multinacionales, la Machi Millaray como yo, solo hemos representado el sentir y la cultura de un pueblo que se niega a morir con errores y aciertos, todo nuestro actuar se basa en una suerte de militancia política-filosófica integral desde la territorialidad y espiritualidad ancestral. Ambos estados y sus poderes deben comprender que la solución es política, no judicial, ni represiva pero en tal caso deben reconocer que no se trata de persecución por delitos comunes, sino que por hechos que se enmarcan dentro de un contexto de violencia política histórica entre empresas- latifundios- estados y nuestras comunidades y organizaciones. Frente a sus policías y grupos paramilitares nuestros kona y weichafe hacen uso de la autodefensa y el sabotaje, pero no existe el terrorismo como táctica.

Pura: Seguiré asumiendo la prisión política con dignidad, llamando y aportando al levantamiento de nuestro pueblo, no se debe ceder en la lucha ni decaer la moral por más hostilidad que el winka plantee. No somos empresarios para negociar nada, menos aún le faltamos el respeto a la memoria de nuestros caídos, la violencia política no debe ser monopolizada solo por el estado opresor, es derecho la rebelión ante tanta represión e injusticia y más aún siendo un pueblo ocupado. Continuaremos profundizando la conciencia y el accionar hasta expulsar a las represas de Pilmaiken y a Benetton de Curamapu, para luego avanzar hasta nuestra liberación total en todo el wallmapu.

Newen pu kona ka pu weichafe alkutungue pu lonko iem ka nguenmapun ñi muchrum feimu weichatungue feula. Fuerza kona y weichafe escuchen el llamado de nuestros espíritus y salgan a combatir ahora.

Repudiamos todo atropello y represión para con las comunidades mapuche, demás pueblos originarios y movimientos sociales consecuentes con la lucha revolucionaria.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!!!

FUERA CAPITALISTAS, TERRATENIENTES, MINERAS PETROLERAS, HIDROELÉCTRICAS DEL WALLMAPU!!!

BASTA DE CRIMINALIZAR LA LUCHA DEL PUEBLO MAPUCHE!!!

COMUNIDADO DEL MOVIMIENTO DE PROFESIONALES PARA LOS PUEBLOS

Otra arbitraria detención de Facundo Jones HualA