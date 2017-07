Duro pronunciamiento de Canillitas ante la intervención judicial

ANTE LA INTERVENCIÓN DE NUESTRO GREMIO

Ante la intervención del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y el allanamiento de la Gendarmería Nacional en las instalaciones de nuestro sindicato, por un supuesto fraude en las últimas elecciones, en el año 2013, es necesario que los canillitas tomemos conciencia de qué intereses representa esta persecución. La intervención se inscribe en el contexto del marcado rasgo neoliberal de las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional, a favor de las grandes corporaciones, en base a una enorme transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores a las arcas de los capitales más concentrados y del empobrecimiento generalizado del pueblo en su conjunto. En los últimos días, el Grupo Clarín tomó el control del Grupo Telecom, formando un conglomerado infocomunicacional que concentra el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35% de la conectividad móvil, el 40% de la tv paga, además del control absoluto sobre toda la rama gráfica, que incluye la producción de papel para diarios, la edición e impresión de publicaciones y el fuerte avance sobre la cadena de distribución que los canillitas venimos denunciando y combatiendo a diario. Todo esto con la complicidad de un gobierno de CEOs que derogó la Ley de Medios, autorizó la adquisición de Nextel y la fusión de Cablevisión y Multicanal y ahora interviene la organización sindical de los vendedores de diarios, el último eslabón de la cadena gráfica, que el monopolio hace décadas intenta sin éxito doblegar. La intervención es la antesala del intento por introducir, mediante la fuerza, la flexibilización de nuestras condiciones laborales, que en nuestra actividad conlleva la desregulación del sistema y la supresión de la exclusividad de los trabajadores canillitas en la venta de publicaciones. Esto no es una persecución a tal o cual dirigente, ni tampoco un ataque a los canillitas de manera aislada, sino una muestra de lo que el proyecto de país de los CEOs y las multinacionales preparan para el conjunto de la clase trabajadora y sus organizaciones. La persecución, el miedo, el terror, la estigmatización, la represión y el caos, son las herramientas con que cuenta el régimen como única salida para implementar su plan. La unidad, la lucha y la organización son la única salida para los trabajadores. La convocatoria a un plan de lucha que no solo se oponga al conjunto de medidas que viene sufriendo nuestro pueblo, sino que convoque a la construcción de un proyecto de país en el cual el conjunto de los trabajadores seamos parte, es la tarea que tenemos por delante. ALERTA Y MOVILIZACION!!! NO A LA INTERVENCION PATRONAL DE CLARIN Y LOS CEOS DEL GOBIERNO A NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL. NO A LA INTERVENCION DE LOS CANILLITAS ASAMBLEA GENERAL MIERCOLES 5/7 A LAS 15:30Hs EN LA PUERTA DEL SINDICATO (Venezuela 2365) C.A.B.A., 3 DE Julio de 2017.