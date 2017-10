¿Dónde está Santiago Maldonado?: el juez no confirmó que el cuerpo hallado sea de Santiago Maldonado

Pasadas las 23hs., salió del interior del Cementerio de la ciudad de Esquel (donde se encuentra la Morgue) donde había sido llevado el cuerpo de una persona en el río Chubut, en primer lugar una ambulancia; minutos después Sergio Maldonado, quien había ido a reconocer el cuerpo hallado en el Río Chubut en horas de la tarde y posteriormente, el Juez Gustavo Lleral. Los familiares no hicieron declaraciones. El Juez Gustavo Lleral, no confirmó que el cuerpo hallado sea de Santiago Maldonado, pero todo indicaría que se trate del joven del cual no se sabía nada desde el 1 de agosto pasado.

El cuerpo fue encontrado aproximadamente a 300 metros río arriba desde el epicentro de la represión del 1º de agosto. Fuentes judiciales y oficiales dijeron a PáginaI12 que se trataría del cuerpo de Santiago.

Pàgina 12 confirmó que estuvieron presentes Julio Saquero y Mabel Sánchez (APDH), junto a Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico. Durante la tarde llegó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y otros funcionarios pero no pudieron acceder al predio (ver aparte). A las 21.30, cuando fue trasladado el cuerpo en una ambulancia hacia Esquel, donde se confirmaría su identificación, la Policía Federal hostigó a un grupo de mapuches y le quitó la cámara al reportero Gustavo Zaninelli. “La comunidad esta desolada, mucha tristeza e impotencia se vivió, el cuerpo estaba ahí lo pudimos ver luego de que avisaron que lo habían encontrado, todos pensamos lo mismo, imposible que lo trajera el río, habíamos estado ahí varias veces durante y después de los distintos rastrillajes”, dijo la fuente. “Fue plantado y ahora se lo van a cargar a los mapuches”, dijo Sánchez al finalizar el operativo.

La fiscal Ávila declaró que “es un cuerpo masculino, por la ropa podría ser la que fue descripta, celeste o azulado, de la que hablaron algunos testigos”. Se refirió al testimonio clave que dio Santana, cuando relató que reconoció a Santiago cuando los gendarmes lo golpeaban y lo metían adentro de una camioneta porque tenía puesta la ropa que él le había prestado la noche anterior. El intercambio lo habían decidido durante la acción de repudio al encarcelamiento de Jones Huala, del que ese día se cumplía un mes, y luego del corte de ruta. Habían acordado hacerlo porque siempre los filman, los identifican y les abren causas penales.

Además de un forense de la Procuvin, intervendrán en la autopsia Maco Somigliana y Luis Bosio, del EAFF, y el perito Alejandro Incháustegui, a pedido de la abogada de la familia, Verónica Heredia.

En tanto, la comunidad mapuche se manejó con cautela y a última hora de ayer algunos se habían reunido frente al juzgado de Esquel. “Esperamos la voz de la gente de la comunidad ante la información que circula, además por respeto a la familia, y porque del gobierno no esperamos nada, hemos perdido toda confianza”, dijo a este diario Daniel Loncón, oriundo de Cushamen. Por su parte, Sergio Nahuelquir, vocero mapuche, afirmó que el sitio donde fue encontrado el cadáver “es un lugar por donde los jóvenes “peñi” (hermanos) pasan todo el tiempo”.

