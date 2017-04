Documento: FÜTA TREKALEIÑ ÑI INKATUFE PU MAPUCHENGUEIÑ

El gobernador Wereltineck no estaba en la ciudad para recibir a la marcha de las comunidades mapuches. El documento que elaboraron para entregar al gobierno fue recibido por el ministro Di Giacomo, tras algunos cabildeos, de manos de una pequeña delegación y sin la presencia de prensa de la ciudad.

FÜTA TREKALEIÑ ÑI INKATUFE PU MAPUCHENGUEIÑ

(Gran marcha Mapuche por la defensa de nuestro territorio)

I – Planteo inicial por nuestros derechos colectivos.

El pueblo Nación Mapuche y Mapuche – Tehuelche Originario de PuelMapu (Territorio del Este), que habita en uno de los territorios denominado Cürrüg Leufu (Río Negro) se dirige al Gobierno de la provincia de Río Negro a sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a la Defensoría del Pueblo, así como al pueblo en general para manifestar y explicar el motivo de la realización de este Füta Trekaleiñ ñi inkatufe Pu Mapuchengueiñ (Gran Marcha Mapuche por la Defensa de Nuestro Territorio).

Esta marcha tiene como propósito fundamental exigir el cumplimiento de los derechos constitucionales que nos han sido reconocidos como pueblo pre-existente al Estado Argentino y, por lo tanto, rechazar el proyecto de ley que promueve la creación del Código de Tierras Fiscales en esta provincia. Nuestros derechos incluyen que se asegure nuestra participación en la gestión referida a nuestros recursos naturales y demás intereses que nos afecten. Es claro que, si se trata de un código que regulará el uso y la propiedad de nuestro territorio, esa consulta tiene que existir y no se ha dado. Venimos desde el Kuifi Meli Witran Mapu (los cuatro puntos cardinales de los territorios ancestrales), a peticionar para que se dé cumplimiento a derechos que están reconocidos en convenios y tratados internacionales que tienen rango constitucional en Argentina y están establecidos en leyes y normativas nacionales, provinciales y municipales. La palabra empeñada debe ser cumplida.

II – Planteo Político fundamental

El pueblo Nación Originario Mapuche, en el Puelmapu, territorio del Este, en Kürrüf Leufú (Río Negro), en ejercicio de plena autonomía, entiende que las actuales autoridades gubernamentales provinciales deben realizar acciones conducentes a la reparación histórica del Estado Argentino y la provincia de Río Negro en particular, adeuda para con nuestro pueblo. Por ello, en plena conciencia de nuestra capacidad de gestión y organización, sabemos que hemos logrado reconocimientos de derechos fundamentales e integrales a través de la Ley Provincial 2.287/88. Sin embargo, ya han transcurrido 30 años desde su aprobación y todavía no hemos alcanzado los objetivos planteados en dicha ley para con los territorios y comunidades Mapuche, sino todo lo contrario. El Estado ha avanzado con intervenciones inconsultas e inconstitucionales sobre nuestros territorios, tales como los cateos mineros que denunciamos. En este sentido, es absolutamente legítimo peticionar por nuestros derechos para dar forma concreta a políticas públicas de reparación histórica de acuerdo a los derechos constitucionales (Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional), al Convenio 169/89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Nacionales Unidas (ONU), a la Convención Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, al Código Civil y Comercial de la Nación (art. 18), a la Constitución de la provincia de Río Negro (Art. 42) y a la Ley Integral del Indígena de la provincia de Río Negro 2.287/88. Venimos a expresar nuestro firme propósito de solicitar al Estado y al Gobernador de la provincia de Río Negro que generen las condiciones políticas para dar cumplimiento a estos derechos.

Las problemáticas que nos afectan tienen sus orígenes en la ocupación violenta de nuestro territorio a fines del siglo XIX. Con la llegada del proceso democrático iniciado en 1983, el Pueblo Mapuche de Kürrüf Leufú impulsó su demanda por el reconocimiento de derechos sociales y culturales. El eje central fue el relacionado con los derechos de los territorios ancestrales. Hasta ese entonces el Estado nacional, primero, y el provincial, después, nos dio permisos precarios de ocupación basados en miradas colonialistas. A partir de los años ochenta experimentamos avances importantes en términos de obtener reconocimientos de derechos políticos colectivos, tanto a nivel provincial como nacional.

Así en 1988 se logró la aprobación de la Ley Integral del Indígena 2.287, luego de intensas gestiones ante el Estado y Gobierno provincial que duraron 2 años. El espíritu fundamental de esa ley era WIÑOL NGETUAYIÑ (Que nos devuelvan la tierra). Sin embargo, pasados 30 años, debemos lamentar que el Estado provincial no haya tenido la voluntad política de aplicar la ley mencionada. Se trata de una situación injustificable, razón por la cual hoy, como ayer, tenemos que volver a movilizarnos en este FÜTA TREKALEIÑ ÑI INKATUFE PU MAPUCHE NGUEIÑ (Gran marcha mapuche por la defensa de nuestro territorio) para peticionar por el cumplimiento de esa ley y del resto de las leyes y convenios que reconocen y consagran nuestros derechos colectivos a nivel nacional e internacional.

Además de no aplicar estas leyes y normativas, el sr. Gobernador Alberto WERETILNECK ha ignorado y violado totalmente nuestros derechos territoriales y nuestro derechos a la participación en las políticas que nos afectan al promover unilateralmente la iniciativa de reformar la ley de tierras 279 y enviar a la Legislatura un Anteproyecto de Ley para la creación del Código de Tierras Fiscales. En dicha iniciativa, el Sr. Gobernador ignora los Derechos Consuetudinarios que tiene el Pueblo Mapuche por ser preexistente al Estado provincial y nacional argentino. Por lo que nuestra presencia, a través de esta movilización, es para manifestar nuestro total desacuerdo, nuestro rechazo a esta iniciativa que atenta contra nuestro territorio que es la fuente de nuestra vida como Pueblo Nación Mapuche asentado en Kürrüf Leufú.

III – Propuesta

En base a los dicho anteriormente, es claro que no se trata, en esta coyuntura, de crear nuevas leyes sino de aplicar las que están vigentes y nunca se aplicaron, especialmente las que ya regulan la cuestión de la propiedad de la tierra: las previsiones sobre la revisión de la constitución de os títulos de propiedad vigentes que constan en la Ley provincial 2287 y los relevamientos territoriales que se prevén en la ley nacional 26160. En todo caso, si se trata de idear nuevos marcos normativos, se debería avanzar sobre lo que aún no se ha conseguido: la instrumentación de los mecanismos de consulta previa, libre e informada establecidos en base a los criterios de Pueblo Mapuche a los fines de efectivizar la propiedad comunitaria de nuestros territorios. Reiteramos que esta propuesta debe formularse sobre la base de la participación plena del Pueblo Mapuche.

Sr. Gobernador: la tierra no es un recurso para la especulación económica y política. La tierra no es fiscal, es Territorio y constituye la base de nuestra vida social y cultural, de nuestra existencia y proyección como Pueblo. Queremos un territorio sano para nosotros, nuestros hijos y todos los que hoy lo habitan.

TAIÑ KUIFIKECHEYEM ÑI NEWEN MEW WITRALETTUIÑ KA INAKAYAIÑ TANIN MAPU.

¡PEYU MONGELEYIÑ!