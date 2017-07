Docentes bonaerenses: con algunos cuestionamientos los gremios aceptaron la propuesta del gobierno

Los docentes bonaerenses aceptaron críticamente la oferta salarial que hizo la gobernadora que centralmente contempla un 24%, construído con un 2,5% de recuperación salarial 2016 y 21,5% para 2017 más cláusula gatillo sobre el 21,5%. La propuesta no descuenta las sumas fijas ya liquidadas y que habían sido anunciadas como adelanto del incremento, aumenta la suma fija por equipamiento y no avanza con el presentismo. La propuesta no hace ninguna consideración sobre el descuento ya efectuado a los días de paro. Los seis gremios que conforman el Frente Gremial docente bonaerense comunicaron la aceptación a través de distintas notas. Con algunos matices difereneciales, los seis gremios expresaron la aceptación de manera crítica, o aún considerandola insuficiente. Destacan la falta de paritaria nacional. y denuncian que no hubo voluntad de diálogo de las autoridades provinciales y destacan que había dinero para hacer una propuesta a principio de año. Algunos hicieron referencia a la preocupación por la situación edilicia y por el sostenimiento de los comedores escolares.

La gobernadora salio a defender lo ocurrido . Se atribuyó como un logro de su gestión y la de sus ministros que se haya llegado al acuerdo “con los chicos en las aulas” y destaco que se haya llegado al 21,5 por ciento para este año, y que se implementará la cláusula gatillo. Reiteró que los alumnos bonaerenses recuperarán los 17 dias de paro.