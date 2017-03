“Al principio, cuando nos preparábamos para entrar fue incómodo porque se planteó que no podíamos ingresar con ninguna identificación” comenzó diciendo Nelly Costa de la Colectiva de mujeres organizadas de la comarca. “La policía indicaba que no se podía entrar. Pero igual ingresó parte de una población que está interesada por lo que ocurre y pudimos ingresar y manifestar. …El sabor que nos queda no es óptimo pero así estaba planteado el juicio. Por un lado, podríamos evaluar que se le dió. al exjuez- la condena que pidió la Fiscalía, pero también podríamos señalar que no se investigó y juzgó todo lo que se debiera haber juzgado, el proceso partió de un pedacito y quedan muchos cabos abiertos que uno los puede considerar a propósito o un despropósito”, reflexiona Nelly Costa. Ayer estuvo en el recinto, tuvo dificultades para ingresar con la bandera identificatoria de la colectiva, y participó de la movida frente al tribunal cuando finalizó la lectura de la sentencia, y de la lectura del documento de las mujeres (Ver video de entv: http://radioencuentro.org.ar/condenaron-a-bernardi-y-antueque-manifestacion-frente-al-edificio-del-poder-judicial/)

Nelly destaca el compromiso de quienes estuvieron reclamando sentencia desde hace mucho tiempo, y de manera especial la actitud también de mujeres que denunciaron los hechos ahora juzgados.

Nelly Costa insistió en la necesidad de fortalecer el compromiso con el esclarecimiento de la verdad….

