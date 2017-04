Home / Noticias / Después del 6 de abril Después del 6 de abril Muy contentos, felices, después de la marcha impresionante del día de ayer, comienza a decir Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA autónoma y ATE rionegrino, con quien dialogamos en la mañana de hoy en Radio Encuentro. Reclamamos un cambio del rumbo económico a los gobiernos nacional y provincial y eso es un reclamo justo. “Tal vez no todos tengamos la misma mirada hacia atrás y quizás tampoco tengamos la misma mirada hacia adelante pero comprendimos que es bueno mostrar a los gobernantes acuerdos pra resisitir juntos a las policitas de ajuste”, precisa. Y reitera lo que afirmó ayer en la plaza: “El gobernador podrá por decreto avanzar con la reforma de la escuela secundaria, podrá hacer un gran ajuste pero no podrá decretar la paz social” Aguiar informa que “Cuando terminamos el acto hicimos una gran asamblea con gran participación de distintas jurisdicciones y reparticiones, y por unanimidad anunciamos la continuidad del plan de lucha con un paro provincial de 24hs. y de 48hs. los días 19 y 20 para exigir un aumento por encima de los anuncios del gobierno provincia” AMPLIAREMOS CON AUDIO COMPLETO Tweet « Nota Previa Horror: Estados Unidos lanza ataques con misiles contra base aérea en Siria Nota Siguiente » AVIADI inicia el programa educativo para este 2017 Viedma | Patagones Abril 7, 2017

Cubierto

17°C

Audios Laura Guanca, a horas de la sanción de la Ley de cannabis medicinal Condena a Bernardi y una denuncia que ayudó mucho Noticias por día Abril 2017 L M X J V S D « Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

: Undefined variable: post inon line: Trying to get property of non-object inon line: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method ImgMouseover::make_html5_compliant() should not be called statically inon line