Home / Noticias / Después del 6 de abril Después del 6 de abril El Secretario General de UOCRASeccional Viedma, Damián Miler, hizo una lectura de la medida de fuerzaconvocada ayer por las centrales obreras argentinas. La movilización en lacapital rionegrina convocó a más de 15000 trabajadores del ámbito público y privado. “La marcha fue un éxito”, dijo el líder gremial. “Quiero abrazar a todaslas trabajadoras y trabajadores, vecinas y vecinos que se acercaron a la movilización y estuvieron en la plaza en el acto final de la marcha. Abrazarlos en nombre de nuestra organización gremial, decirles que la marcha fue un éxito.Muy pocas veces se ha visto una marcha de tal magnitud reclamando por derechos comunes del sector del trabajo”, destacó el dirigente. Consideró que “esta marcha servirá como espejo para otras localidades de la provincia o de otras provincias, para demostrar que en la capital histórica de la Patagonia estamos diciendo no a este modelo de ajuste que está llevando adelante el gobierno del presidente Macri con medidas económicas que solo benefician a un minúsculo sector poderoso de la economía y alresto del pueblo lo está sometiendo a crisis, a no poder pagar el sustentobásico de su familia, no poder proyectar un futuro de crecimiento”, indicó elsindicalista. En tal sentido, ejemplificó condatos de “estadísticas donde se ve que baja el consumo de la leche y aumenta lacompra de autos de alta gama y esto nosmuestra para dónde va el rumbo de esta economía”. “Por eso los trabajadores dijimospresente en el día de ayer, adhiriéndonos al paro convocado por nuestra centralobrera, la CGT y realizando la marcha con las distintas organizaciones gremialesde las distintas centrales obreras”, añadió el dirigente al tiempo que destacóque fue “una marcha histórica” en la que congregaron “todos los sectores, tantoprivados como públicos y creo que fue la primera vez que sucede una marcha tan numerosa”. Consideró que el paro ymovilización tuvo que ver “justamente con la reparación de los derechos que necesitan los trabajadores. El presidente desprestigia la educación pública diciendo que la educación privada es mejor y creo que no ha sido bien educadoen esa educación privada que él tanto defiende. Se olvida de algo que nos enseñó la educación pública: el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que para resumir habla del derecho al trabajo, a una remuneracióndigna, a una educación, una buena salud, al acceso a la vivienda. Creo que si tiene en cuenta estos derechos fundamentales va a poder terminar con estas marchas”. “Los trabajadores siempre somos vistos como desestabilizadores, pero no somos desestabilizadores de un estado de gobierno, sino del desempleo, de las mezquindades políticas, de que siga yendo dinero a los sectores más concentrados de la economía, de los magros salarios, de quienes explotan a los trabajadores. No le ponemos palos en la rueda a ningún gobierno, al contrario, queremos que les vaya bien para que le vaya bien a todo el pueblo argentino”, subrayó Miler. “Hoy creo que el gobierno nosolamente nos miente, sino que también tiene oídos sordos y ya no ve. Tiene que comenzar a abrir los ojos, a lavarse las orejas, y a decir lo que el puebloquiere escuchar: que vamos por una argentina productiva, que proteja la industria nacional no a las importaciones, generar más empleo, basta de desocupación, generar obra pública, mucha obra pública porque nos solamente va a solucionar el problema de empleo que tienen los trabajadores de laconstrucción sino también más establecimientos escolares, más hospitales,viviendas para los que hoy desean cumplir el sueño de la casa propia y porsupuesto recuperar el poder adquisitivo para enfrentar el futuro de nuestros hijos”, concluyó el Secretario General. Fuente: UOCRA Tweet « Nota Previa Apareció muerta Micaela, la joven militante desaparecida en Entre Ríos. MUJERES SE MOVILIZAN EN VIEDMA Viedma | Patagones Abril 9, 2017

