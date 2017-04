Home / Noticias / Denunciarán penalmente al fiscal Puntel Denunciarán penalmente al fiscal Puntel El bloque del Frente para la Victoria denunció “persecución judicial” a partir de una causa que le iniciara -de oficio- el fiscal Juan Puntel al legislador Nicolás Rochás referidas concretamente al legislador Facundo López en medios de comunicación. En pleno, la bancada opositora consideró que están siendo “perseguidos por decir la verdad”. Dialogamos con el legislador Nicolas Rochás al término de la conferencia de prensa. “Dije que es el operador político de Weretilneck, una declaración que no constituye delito alguno” agregó, y se mostró sorprendido por la acción del Fiscal. Los parlamentarios del FPV habían advertido públicamente sobre “un posible pacto de impunidad, entre lo peor del Poder Judicial y el gobierno provincial”, horas antes de la lectura de la sentencia al ex juez Juan Bernardi en la causa por corrupción de menores, y esa postura produjo después del fallo que condenó al exjuez una reacción del oficialismo quien, a través del legislador Facundo López, acusó a Rochás de “denunciador serial, sin fundamentos”. Y precisamente la respuesta de Rochás, sirvió a Puntel para iniciar la causa. Rochás anticipó que los legisladores denunciarán penalmente -en las próximas horas- al fiscal Puntel por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” ya que, “sabiendo sobre la inmunidad parlamentaria que tengo por mi condición de legislador, avanzó igual en una denuncia basada en una opinión”. Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador. Descargar Tweet « Nota Previa UnTER Viedma: día de PARO y trabajo solidario Nota Siguiente » Los judiciales se movilizaron, reclamaron, consiguieron algunos logros, y este miércoles paran! Viedma | Patagones Abril 6, 2017

