Daniel Solano: actividades a 6 años de su asesinato

Familiares y amigos de Gualberto Solano a través de un comunicado informan sobre las actividades que harán estos próximos días, al cumplirse el próximo 5 de noviembre la desaparición y el asesinato de Daniel Solano.

COMUNICADO:

Con motivo de cumplirse seis años de la desaparición del joven Daniel Francisco Solano se llevarán a cabo distintas actividades en el marco de este nuevo y triste aniversario.

– Comenzaremos el día viernes 3 de noviembre a las 19 hs con una misa en el acampe de la familia solano frente al juzgado N° 30.

– Continuaremos el día domingo 5 de noviembre en la Isla 92 de la ciudad de Choele Choel, nos encontraremos desde las 12 hs para compartir una gran olla popular para compartir como comunidad.

– El mismo domingo de 14 a 19 hs realizaremos una jornada artística y una marcha también en la isla 92. La importancia de asistir a esta es que estos seis años sin saber dónde está Daniel son fruto de la impunidad con la que se ha venido manejando la justicia de Choele Choel, que ha contado con las garantías de un gobierno que no se hace cargo de la parte que le corresponde. Daniel es un desaparecido. Nos falta un pibe.

Nosotros, como familiares y amigos de Gualberto Solano, invitamos a ser parte de este nuevo pedido de justicia en conjunto con las organizaciones sociales y políticas que nos acompañan siempre y aquellas que se quieran sumar. Hacemos un pedido especial a todos los familiares de víctimas de la violencia institucional, familiares de desaparecidos y asesinados de todo el país a que nos acompañen y nos abracen en este día.

Y no podemos dejar de solicitar el apoyo de la comunidad del Valle Medio y de Choele Choel, ya que hoy por hoy nos seguimos preguntando ¿dónde está Daniel Solano?, ¿Qué hicieron con Daniel? ¿por qué los 7 policías han sido liberados mientras la familia Solano queda presa de tanta impunidad?, ¿Por qué el gobierno no acompaña este camino de saber la verdad de lo que pasó con Daniel?

Desde ya agradecemos siempre el acompañamiento de todos y volvemos a pedirles su apoyo, sabemos que falta poco para llegar al juicio, esperamos poder saber la verdad y que la justicia se muestre competentey favorable para que nos garanticen la verdad de todo lo que sucedió conDaniel.