Conciliación obligatoria en el conflicto de Expofrut

En medio del creciemte conflicto de que mantienen los trabajadores de empaque con Expofrut, el secretario de Trabajo, Lucas Pica, dictó la conciliación obligatoria y convocó a una nueva audiencia para el martes 18 a las 10, en la delegación de General Roca.

La CTA informa que NO SE VA A ACATAR la conciliación. “Esta intervención del Ministerio de Trabajo ATACA LAS CONSECUENCIAS Y NO LAS CAUSAS DEL CONFLICTO. Si la patronal no realiza mayores esfuerzos, los AVANCES LOGRADOS en las negociaciones se pueden caer. Se deben GARANTIZAR las fuentes laborales de l@s trabajador@s en todas las PLANTAS de EMPAQUE! La central obrera hace responsable al empleador por las millonarias perdidas que puedan existir por la maduración de miles de bultos de peras y manzanas que se encuentran en las cámaras frigoríficas! SI LOS GOBIERNOS NO PONEN LÍMITES A LOS CAPITALES EXTRANJEROS, SE LOS TENEMOS QUE PONER LOS TRABAJADORES CON LUCHA!”, dicen los trabajadores en un comunicado.