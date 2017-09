Comunicado Público, Lonko Weichafe Facundo Jones Huala

Comunicado Publico, Lonko Weichafe Facundo Jones Huala 15/09/2017

Mari mari Peñi ca Pu Lamien mari mari kompu Mapuchekeche, kiñe molfun neim meli Witran Mapu mo. Mari mari nguene mapun Kushe ngueneMapun Fucha Pu futa newen kafei pu kuificheiem, re pu lonko iem puel mapu kushe puel mapu fucha, weichafe iem, llituche iem, norche iem, kumeche iem: kiñe chalin kafei pu ka mapun tripaikeche, argentino pofrekeche, chileno pofrekeche, pu auka ka molfunche, kewatui capitalismo.

Inche Kiñe Lonko Weichafe Facundo Jones Huala pingey tañi ñuke maria Isabel huala pingen tañi chao ramón jones huala pingen inche mapuchegen

Hola hermanos y hermanas, a toda mi gente mapuche de los cuatro puntos de nuestra tierra, hola espíritus que nos dan vida y ordenan, grandes fuerzas, espíritus antiguos de nuestros ancestros, verdaderos lonkos antiguos, espíritus de la tierra del este, guerreros antiguos primeros mapuches que hicieron nuestros mundos, gente correcta, antigua, nuestros buenos ante pasados. Un saludo también a las demás naciones originarias, a los pueblos argentino y chilenos, a los rebeldes de otra sangre que golpean al maldito capitalismo.

Soy Francisco Facundo Jones Huala, un Lonko Weichafe, hijo de María Isabel Huala y de Ramón Eloy Jones Huala, por eso que soy mapuche.

Desde las garras del Winka opresor sigo llamando a luchar por nuestra dignidad en la unidad como pueblo frente al opresor capitalista.

Santiago, Gracias! aunque no lo conocí conozco a la gente como usted, solidarios, humanistas, desinteresado y sinceros, libertarios anti-sistémicos, consecuentes con tus ideas de revolución política y social, aun con objetivos y concepciones diferentes a nosotros sobre el mundo y la vida, no dudaste en darnos una mano aunque te costó esta cruel injusticia, con el cuerpo en la barricada, esquivando balas, espalda con espalda, supiste lo que sufrimos, no pudiste cruzar el leufu (rio) y esos trewua (perros) te cazaron confundidos con nosotros, tu detención y desaparición forzada no deben ser negociadas.

Los mapuches no somos anarquistas, no podemos ni queremos, pero Santiago si, por eso merecen respeto su ideología y sus compañeros, como todos los caídos por un ideal en la lucha por la transformación de la sociedad, el “vikingo” fue detenido-desaparecido por el estado, no en un baile, por lo que debe Respetarse Nuestra Tierra, Nuestro Pueblo, Nuestro Movimiento, el contexto en el que sucedió: represión política contra el Mapuche en escalada desde hace tiempo. No debe Partidisarce la lucha, pero, política siempre lo fue y lo será.

Tiene razón el mercenario mediático de dereches mórbida, no somos Sartre, nos parecemos más al “indígena” que Fanón describe en “Los condenados de la tierra”, el cual, el Filósofo de la Libertad prologó, aunque estás son discusiones que no valen 15 minutos de triste farandulización política, igual, gracias por la propaganda, aunque nos debe el rating. Estos “indios” no perdemos el tiempo intentando convencer enemigos, privilegiados, reaccionarios ni vendidos, estamos más ocupados en reconstruirnos para liberarnos y aportar al Progreso Humano de la Sociedad. Algunos medios pseudo-progres igual han tergiversado mis palabras por ser “Políticamente Incorrecto”, parece.

Una mención especial merecen algunos que se dicen Organismos de Derechos Humanos, Partidos de Izquierda parlamentaria y grupos kichneristas que si le hacen el juego al ricaje derechoso, silenciando en la Plaza de Mayo al Pueblo Mapuche, los Werken de la Recuperación han sido maltratados desde antes de la marcha, con la grave intención de partidizar por un lado y despolitizar por otro.

Para ellos tampoco tiene valor nuestra voz, ni nuestras posiciones políticas, aunque seamos los reprimidos ¿combatiendo el capital?, el paternalismo colonial ha creado gorilas rojos con los dedos en V.

La arrogancia porteña, todavía menosprecia al paisano, al indígena, en villas miserias de Buenos aires, silenciando al interior; pero el Wall Mapu no decae, se fortalece.

Mientras algunos ridículos se pelean por Bandereas sin Proyectos Políticos con Raíz Popular, quieren convencer y simpatizar sin salir del limbo, pequeño burgués, las trampas social demócratas, las terceras posiciones, el reformismo y la ¿humanización? del capitalismo con un nivel de Racismo y Autoritarismo que no tienen nada que envidiar a la derecha, que tristeza! más aún que esto se manifieste en los Derechos Humanos, ¿porque intentan vaciar de contenido a Santiago y descontextualizar? no nos consideran Políticamente Correctos ¿No somos suficientemente intelectuales ni Europeos? ¿Por qué no ponernos la otra mejilla? ¿Por no cazarnos con nadie? ¿Porque en realidad muchos no quieren hacer ninguna revolución y nosotros sí? ¿Por ser “indios”? ¿Por nombrar a Bakunin, Camilo Torres, Lenin, Perón, Mao, Zapata, Grandi, Von Giap, en un mismo párrafo? ¿Porque la mayoría de los Mapuches ni siquiera los ubica? ¿O porque ellos son quienes olvidan los “porque” y los “qué hacer” de sus referentes Históricos? Sea lo que sea, somos lo que somos, las Movilizaciones son genuinas y legitimas, el Caudillismo Winka Vanal y la lectura coyuntural acotada son el problema.

Sin ser Marxista le recomiendo leer a Mariategui “Nicalco Nicopia”.

Un fantasma recorre el WallMapu y las Proesa del pueblo de LefTraru iem, KalfuLikan iem, KalfuKura iem, Kangapol iem, reaparecen destruyendo y superando los mitos en carne y hueso, a sangre y fuego a través de la historia, sacudiendo un presente de lucha, porque el futuro como el pasado son nuestros. Otro fantasma recorre la región porque Anticapitalismo es Revolución!!

No duden que, si pudiera, seria otro más en las barricadas, witruwe en mano resistiendo al engaño, a los perros del poder, no esperen de mi más que aliento a los que se la juegan como uno lo seguirá haciendo, debatimos en acuerdos y diferencias, pero avanzando al calor de la lucha; “La liberación Mapuche será obra de los Mapuches mismos”, con nuestras dinámicas y particularidades propias; sin confundir los movimientos, las ideologías, debe ir por delante la lucha de ideas, “La política”, respetando las identidades políticas de cada Pueblo, sector social oprimido y /o Revolucionario, en su lugar; WallMapu es Mapuche y el Az Mapu es la proyección acá.

Newen Pu Weichafe!! hoy me toca dar la voz Política desde la cárcel y no los traicionare: La RAM existe desde, por y para las Lof, las acciones de sus UAL (Unidades ancestrales de liberación Territorial), han sido validadas y apoyadas desde hace años por sus diversas Lof dando sustento a los puntos 4 y5 de la Propuesta Política del MAP, a partir de Pichi Traun, Futa Traun y Auka Traun y diversas expresiones Espirituales, Sociales, Territoriales colectivas, Kona y Weichafes son Autoridades Ancestrales, parte de las comunidades Rurales en todas las zonas donde se manifiesta, Autónomas, en resistencia y/o en conflicto.

Algunos que hablan de Kalfukura iem se parecen más al Yanacona de Catriel en su actitud hostil y botona con nosotros, aun espero explicaciones del Koilafe, “Choike de plástico”, Ignacio Prafil ¿porque intento él, alguna vez socio del Club Andino de Bariloche, entregarme a la represión?, Marcelo Antiman abusador, funcionario estatal del ministerio de educación, aliado de Benetton; Jorge Nahuel, ex funcionario nacional del ministerio de medio ambiente k, mintiéndole a los viejitos, diciendo que lo hemos querido colgar en Villa la Angostura, entre otras calumnias; en su ridícula teoría no hace más que intentar lavar su imagen para el poder que los mantiene, subestimando el que hacer autonomista Mapuche que crece cada día, los sinceros, dignos rebeldes, no necesitamos abales de ningún awinkado, nos alcanza con nuestros ancianos, familias y autoridades consecuentes y el “pobre paisano” trabajador.

Algunos werken han sido tergiversados en su palabra y presionados por conciliadores temerosos, ayudando a la falsa teoría cobarde de operativos de inteligencia, los infiltrados están en otro lado, a los botones traidores y abusadores que aún no les ha llegado la justicia Mapuche, no se preocupen que ya les llegara; los combatientes que exponen sus vidas cada día son comuneros que no transan, avalados y alentados por Pu Lonko, Pu Machi, Pu Pillankushe, Papaiengun ka Chachaiengun, que no se asustan y que resguardamos, porque ellos nos han formado. Para hablar de respeto primero deben Respetar, si quieren arreglar por las buenas que vengan que sabemos Parlamentar, dejen de mentir ¿que buscan? ¿Que los peñi salgan a cara descubierta a entregarse y quedar todos presos? ¿Para que ustedes sigan negociando o qué? avalando las mentiras de la prensa hegemónica y la letra que los patrones le dan a los parientes empleados casi policías, ¿quieren que las Lof entreguen a sus weichafes?

Como ya dijeron mis peñi/lamien del movimiento, los infiltrados y espías existen desde antes de volver a defendernos, disfrazados de pacifistas o pseudo-rebeldes, destacados en la historia, “indios amigos”, yanakonas, que no conforme con trabajar para el winka y salameriarlo, los ayudaron matando y entregando a su propia sangre; en las manifestaciones, es la rabia legitima de los pueblos en el sur, en particular, la de un sector consecuente del Pueblo Mapuche, que se expresa en capucha por seguridad y piedras por dignidad, si los infiltrados se meten entre las masas para intentar detener, precisamente, a los que no caen en las trampas del reformismo negociador y pacifista, enfrentando a las fuerzas y símbolos de la dominación.

Quien se diga consiente y no se prepare ni ayude a su pueblo a prepararse para confrontar la violencia del poder, es quien de verdad termina siendo idiota útil funcional al sistema, porque jamás la burguesía racista, clases dominantes han de ceder sus privilegios sin emplear las fuerzas estatales y para-estatales de represión, para detener los avances de cualquier pueblo oprimido en lucha.

Hermanos de la “coordi” y la “confe” los invitamos a acercase para dialogar y lavar la ropa sucia en casa, nosotros no descalificamos ni mentimos, ustedes son los que han reconocido los proyectos del banco mundial, el banco interamericano de desarrollo, el fondo indígena, entre otros, formados por los programas de capacitación para líderes indígenas que ellos promueven para aprender a negociar, en su juego de organizaciones con brazo estatal han hecho todo esto, sino, ¿quién sería el CODESI, los CPI o, por que no resolvieron enserio su casamiento kishnerista en una década de ministerios?.

Firman comunicados con aliados de Benetton, del gobierno y abusadores, mientras desde Curramapu (Cushamen) hasta Villa la Angostura, entre otras zonas, nosotros hemos resistido a la represión, balacera, torturas, celdas y espionajes, reales intentos de infiltración, traiciones, calumnias descubiertas y contrarrestadas por nuestra propia fuerza, mientras negociaban nuestro sacrificio, aun así, estamos dispuestos a conversar con nuestra sangre, somos transparentes, el enemigo real es el capitalismo winka y sus colaboradores.

Los intentos de manipulación no son legítimos, quieren desaparecer por segunda vez a Santiago, sus ideas y actitud, y quieren callarnos como Mapuches porque afectamos los intereses de demasiados pocos que son demasiados ricos por un lado, o demasiado paternalista por otro, porque si no cambia todo no cambia nada, porque, a diferencia nuestra, tienen privilegios que perder, nunca seremos anarquistas, marxistas, ni ninguna ideología occidental; aunque vale la pena aclarar que los más respetuosos con nosotros en términos orgánicos han sido los anarquistas, compañeros del “Brujo” y pequeños sectores de izquierda revolucionaria, de derechos humanos no kichneristas, además de independientes y militantes sueltos de diversas organizaciones.

A sido una ofensa al pueblo mapuche intentar otra vez relegarnos a los rincones de sus propios y mezquinos intereses, manipulando la familia del compañero, intentando dividir y descontextualizar, porque todos sabemos que esto no acabara pronto, tuvieron más desaparecidos antes y seguramente los seguirá habiendo al igual que muertos, detenidos torturados y reprimidos, Santiago cobra relevancia política y social por diversos motivos, uno es el hecho de no ser indígena, poniendo de manifiesto la mentalidad de una sociedad alienada y colonial, pero con un sentimiento en lo profundo, no domesticado, de solidaridad y justicia, otro de los motivos lo da el lugar y la gente del mismo, Mapuches consientes comunes y corrientes que nos reconstruimos desde abajo, con un perfil que no encaja en los cánones establecidos por ningún sector, otro de los motivos, es que él mismo no encajo en los parámetros de la sociedad capitalista, ese fue el motivo de su simpatía hacia los revolucionarios ancestrales de rebenque, hacha y piedra, desde su propio ideario, que se manifiesta en lo que el gobierno y medios llaman vandalismo, que no es más que la legitima rabia de los hijos del pueblo, que van a las barricadas, las que no perderán vigencia mientras la explotación y la opresión sean la norma del panóptico del “gran hermano”, Santiago es símbolo de la rebeldía, del descontento social que mucha gente canaliza en sueños rojos y negros de libertad. Desde ahí nace nuestro respeto sincero por los que fundaron las luchas obreras en este país y escribieron con su sangre la “Patagonia Rebelde”, los que primero lucharon por las tres ocho para todos los trabajadores, los primeros sindicalistas, fusilados y desaparecidos, luego de que el estado concretara la “conquista del desierto”, los que han aportado más que nadie su sangre a revoluciones, y al progreso desde los explotados, además de nosotros, los “indígenas”.

Tenemos diferencias con todo occidente, con los libertarios también, porque los Mapuches somos, dicen, “espirituales místicos”, con extrañas formas de “jerarquías naturales” y no podemos elegir ser o no ser, solo nacemos Mapuches, y con algún tipo de rol determinado por los espíritus o las familias y el territorio, pero no tenemos estado y el grueso de las decisiones se toman por consenso ¿quién sabe por qué tanto simpatizan con los “indios”? talvez porque somos los oprimidos del lugar y al igual que otros revolucionarios, somos anticapitalistas, nada más que nosotros por naturaleza, porque el capitalismo es antinatural. Siempre hemos hecho el esfuerzo de no mezclar las ideas, aun así, muchos compas siempre están ahí, apoyando, porfiados, desde una humildad y valores profundamente humanos, desde nuestro supuesto “dogmatismo sectario”.

Seguiremos promoviendo que esa fuerza y capacidad se desarrolle en sus propios caminos de emancipación, para la humanidad y sus pueblos.

En este momento nos aúna el “Brujo”, no podríamos hacernos los desentendidos y debemos hacer todo lo que la conciencia nos dicta, me afecta en lo personal y también en lo colectivo, porque el llego a apoyar la no extradición y el reclamo de libertad; todo este acontecer nos va obligando a profundizar muchos debates al interior del Movimiento Mapuche y en el resto de movimientos políticos y sociales. Es así, no retrocederemos, fortaleciendo más aun la autodefensa.

Los vomitivos discursos del poder y su prensa burguesa no han hecho más que reafirmar la verdad, la gendarmería detuvo y desapareció al compita “lechuga” mientras se efectuaba un operativo político militar por orden directa del ministerio de seguridad de la nación a través del hijo de un vagón de Facho, Nocceti, siguiendo la doctrina del indio contrainsurgente, para guerra de baja intensidad o de cuarta generación contra las Comunidades en Resistencia de Cushamen y otras Zonas Movilizadas por nuestros Derechos Políticos y territoriales, contra la Represión y la Prisión política enmarcada en dichas estrategias del Sistema, buscando sembrar terror, amedrentar, desarticular y finalmente acabar con lo más consecuente de la Resistencia Mapuche y su referente político más avanzado en este lugar que es el Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu (MAP).

Pu Peñi Ka Pu lamien, hermanos y hermanos, camaradas del weichan, el tiempo de Nuestro Renacer integro llegó, en cada Lof, en cada Kutralwe, cada Ruka, cada Rewe, cada matetun, cada rincón de nuestro hermoso WallMapu, con cada uno de nuestros espiritus y ancianos de sabiduría ancestral Mapuche, recobramos Newen negándonos a desaparecer y a la destrucción de nuestra amada tierra, los Weichafe siguen renaciendo y avanzando, los golpes nos fortalecen, no moriremos sin luchar y por luchar no moriremos, Temen los ricos (winkas), el poder mapuche y la influencia en otros Pueblos Originarios y Oprimidos, Temen los yanakonas por su entreguismo, el temor que sienten no lo provocamos nosotros sino su propia actitud, su maltrato y sus privilegios a costa del sudor y la sangre ajena, temen a la Rebelión del Explotado por que es cierto que explotan, temen al Oprimido porque oprimen, Temen a los Pueblos Consientes y Organizados porque al tomar el Control de Nuestras propias vidas es porque es posible Transformar la realidad, las Rebeliones justas dejan de ser espontaneas y van cobrando forma y proyección, tranquilo puede estar el tirano de turno, Mauricio Macri, no tomaremos la Casa Rosada, no queremos su sillón, ni sus lujos, no nos importa el poder Winka, Nuestra Forma de Poder se Reconstruye cotidianamente desde, por y para las comunidades, al estado lo están destruyendo ellos, los Títeres Neoliberales del imperialismo.

Nosotros seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en nosotros mismos desde una visión colectiva del Pueblo, sin fronteras ni alambrados, sin mestizaje doctrinario ideológico y/o espiritual contextualizados, preparándonos para un verdadero cambio descolonizador, reconstructivo de Liberación Nacional, no negamos la lucha “Pacifica”, siempre hemos sido grandes oradores y diplomáticos, pero es ingenuo o, mal intencionadamente suicida, pensar solo en el estancamiento burócrata de democracia Winka, pensar que con papeles y discursos sin acciones contundentes frenaremos las inversiones y los desalojos, no somos cristianos para poner la otra mejilla, que de tanto ponerla ha creado una camada de caraduras y otros derrotados que ya no se soporta, AUTODEFENSA y SABOTAJE Pu Kona Ka Pu Weichafe, defendiendo nuestra gente y nuestra tierra, el Winka no nos ha escuchado, menos nos respetó, no dudó jamás en quebrar su propia ley para dominarnos ¿para qué gastar saliva y tiempo con ellos?

No exigimos Derechos los Ejercemos, en nuestra Ruka mandamos nosotros, entre Nosotros nos podemos comprender y llegado al consenso necesario para liberarnos podremos recién consensuar, no con el Poder Capitalista, sino con los Demás Pueblos, el Poder Winka se basa en la muerte y la Mentira ¿Cómo confiar nuevamente?

Se acerca un nuevo Juicio Político Ilegal, no importa, ¿Quieren Espectáculo? ¡Lo tendrán!! pero no seremos sus monos, los jueces son títeres del capitalismo ventrílocuo, es el Tribunal Tribuna Politica donde se presenta la oportunidad de expresar todo lo que Denunciamos, Proyectamos, Sentimos, Sufrimos, no es mi Persona la juzgada, es una Propuesta Política que crece y renace, desde el “Paisaje Indígena”, desde el Mapuche, Mapuche Tehuelche, el Wiliche, desde los Meli Witran Mapu, harto y rebelde, demostraremos lo que somos, claro, miedo y plata nunca hemos tenido, y entre los valientes antiguos hasta los mancos como Kalfuruni (galvarino) pelearon, esta es y será siempre, Nuestra Tierra, donde reside Nuestro Newen.

Los invito hermanos como Lonko y como Weichafe a manifestarse honrando a los Espíritus del Nawel Wapi, El Tronador, CurraMapu, Nawelpan, con su valor, su presencia, Kewatui Ka Nguillatui, muy especialmente invito a nuestros Weichafes y Kona a movilizarse como crean convenientes, y a los compañeros simpatizantes a acompañar y no desvincular la Tragedia del Estado, que detuvo y Desapareció a Santiago. Basta de Medias Tintas ¿Somos o no somos? Los que no pueden llegar al lugar del juicio, pueden apoyar donde sea, no olviden los porque: Cushamen vs Benneton, Pilmaiken vs Represas, Forestales vs Guluche, Alex lemun, Matías Catrileo, Lucinda Kintupurai, Kalfullanka, Franco Gavilan Nahuelpan, el Wenuy Santiago.

Autonomía es No dependencia, para poder decir y hacer, sin condiciones de intereses ajenos al WallMapu, Revindicamos la Autodeterminación como Pueblo.

Me atrevo a corregir a mi gente porque no Planteo “Opiniones Personales” sino realidades concretas y acuerdos colectivos en Trawn de Comunidades, poniéndole el pecho y el cuerpo, sin lamentarme ni llorisquearme, porque no tengo ni un Interés personal ni temo, menos me interesa la Farándula en la que intentan enrolarme, No soy Líder de la RAM, Ni Fundador, RAM es un nivel de conciencia y actitud libertaria Ancestral de comuneros hartos de la Opresión, La Fundaron las mismas Comunidades en su Resistencia a la violencia Estatal y está presente en todas aquellas que están cansadas de la Dominación, las Lof no van a mandar presos a quienes los protegen.

No importan ya sus condenas, sus Prejuicios, sus Tiranías, sus Mentiras, su Represión, lo echo echo esta, la Rebelión ya comenzó, y las Revoluciones sucederán, Colonialistas capitalistas juegan con fuego, y nuestro fuego proviene de Espíritus Ancestrales, Venceremos porque es Nuestro hogar el que defendemos, porque hemos vencido ya el silencio de Sepulcro al que nos habían obligado, porque nunca lograron doblegarnos a más de 300 años, solo estábamos reponiéndonos del tropezón, ya nunca podrán descansar tranquilos mientras nos sigan oprimiendo y maltratando, en su conciencia sucia intranquila los ecos del weichan resonaran una y otra vez de distintas formas, hasta lograr nuestra liberación.

Que se siga multiplicando la Propuesta Política del MAP en cada Ruka y en cada Lof, que la rebelión florezca digna en los “condenados de la tierra”, la verdadera grieta es opresores y oprimidos, lo demás es ilusión, weche zomo, weche wentru (mujeres y hombres jóvenes) debemos trabajar por la grandeza de nuestra Nación, volver a levantar todos los Rewes, FutalMapu, KiufiLonko, expulsar al inversor capitalista de nuestras tierras mediante la autogestión, el control territorial, Mapuche Kimun (conocimiento mapuche) y el Weichan, no es imposible, nuestro programa es la vida que nos legaron nuestros mayores.

Si me extraditan me pongo a inmediata disposición de la CAM (Cordinadora Arauco Malleco) PuKatriweKeche, El MAP (Movimiento Autónomo del Pilmaiken). Reconozco en la RAM a los héroes y defensores del Puel Mapu y sus Lof.

El resto de pueblos originarios tengan valor y prepárense para luchar, para vencer, desde ustedes para ustedes. Lamentablemente no devolverán a nuestros desaparecidos, ni a Santiago, menos con vida, no habrá justicia por nuestros muertos, más que la de nuestra Rabia organizada y desbordada, solo nos queda una vía, que estallen las ¡Rebeldías! Nuestros Pueblos movilizados son los que abren las celdas devolviendo la libertad a los Presos Políticos!!!

Fui RAM, combatí con la CAM Y los Pu Catriwekeche, nací mapuche moriré como tal, siguiendo el ejemplo de Baigorrita, Matias Catrileo, Pelontraro, Lemun, Leftraro, Kollio, Pincen, Marileo, Inakallal, Toki Alejo, Fresia, Wacolda, Janekeo, defendiendo nuestro pueblo moriremos luchando por la ¡libertad!

Ya había finalizado este mensaje, invitación al juicio y movilización, cuando en la lluvia de noticias, entre mentiras y verdades, surgen hechos trascendentales; el ADN que más tardo de las camionetas lavadas entre la prueba adulterada de gendarmería, dicen que dio negativo, no quieren peritar la llamada que atendieron del celular de Santiago ya es evidente e insostenible la orden política desde el principio al poder judicial y las fuerzas represivas y cayo la mentira de los gendarmes porque no saben justificar su llegada al rio, su ensañamiento mientras los comandantes se lavan las manos ¿Cómo un jefe con formación militar no recuerda en lo escandaloso del caso si eran 20 o 40 los elementos a su cargo?, Siguiendo a Goebbels quizás aún creen eso de “miente que algo quedara” ¿Quién entonces comando el operativo?, en su crueldad, si bien no se justifica la tortura, ni ejecuciones sumarias de prisioneros, al menos sin juicio previo menos donde no existe la pena de muerte, tiraron al tacho algunos rangos inferiores, seguro indígenas, funcionarios de última categoría, carne de cañón, aunque podrían haberse negado a cumplir órdenes injustas no lo hicieron, lo peor surge cuando dicen “no se registran prisioneros”, Nocceti dio la orden y la anuncio por los medios de comunicación de la region, la ex montonera de Patricia “patio” Bulrinch, quien niega la desaparición Forzada para salvar la Institución, sacrificando a los que seguro hicieron el trabajo sucio, cual peones de ajedrez, ¿Quién dio la orden? Lo único para lo que ha servido la judicialización y la prensa es para amplificar nuestro grito de justicia real, la que solo logran los Pueblos con sus manos, Villanueva y Otranto son igual de Responsables junto a los gobiernos argentino, chileno y el empresariado, de toda esta situación, reprimirnos y desaparecer a uno como escarmiento ¿Cuánto más se puede tolerar? Parafraseando a una banda de heavy metal argentino v8 “las palabras y las flores nada pudieron cambiar, es el momento de luchar”, no puedo ocultar mi satisfacción al ver por tv como cobraron los Ratis infiltrados en el juzgado; los únicos soberanos son los Pueblos, la Revolución es la victoria de la justicia, para los ricos, los winkas, siempre seremos inferiores, no se puede dialogar con los que defienden genocidios, ya lo intentamos y la Trochita le arranco la Mandíbula a mi primo, el Oído a mi hermano, la Extradición desapareció a Santiago. ¡Despierten!

Es toda una mentira ellos deciden con engaños nuestras vidas…

Esteban Bullrinch lo había anunciado, “la segunda conquista del desierto” ah comenzado, también los weichafes han regresado….

Deseo manifestar mi total apoyo para las Lof allanadas por gendarmería en Neuquén, Lafkenche, Raquithue, Painifilu y Kitrinkeo y quizás cuantas más que no sepamos en el resto del Puel Mapu, independientemente de las dirigencias burócratas y las diferencias políticas que tenemos, somos un solo Pueblo; además de conocer las diferencias de gran parte de las Lof por las dirigencias, aclaro que la confrontación política no es con las comunidades sino con los corruptos pero más allá de esto, todavía estamos a tiempo de hablar y nada justifica el silencio frente a la Represión, esto es otra muestra de colonialismo, porque ha sido casi nula las noticias en los medios y fuerte el silencio de muchos progres de lo que se supone son weneyplanche (amigos blancos).

Expulsar Forestales y Latifundistas de Arauco Malleco, Cautin; resistir las Represas en Kintuante, Puelo, PehuencheMapu; echar a Bennetton de Curra Mapu y las Petroleras de Neuquén y de todo el ¡WallMapu!!!

Piedra y Fuego a la Opresión, cumplamos con CalfuKura que dijo “No entregar carhue al winka”, es tiempo de avanzar hasta ¡recuperarlo! Con la fuerza de kangapol

Newentuaiñ Alkutungue Taiñ Kuifikecheiem ka ngchen ni muchrum, weftupe Pu Weichafeiem

Feimu Wewaiñ Fachi Kuifi inkatu Weichan Lelu, ¿cheumuli taiñ re mapuche ngen? Norzungu chepape taiñ Pu Lonko, ¿alkutuimun? ¿Feley ka felelay? Amulepe Weichafe Newen mIwbl tamun kalul tamun pulu, tamun rakizuam, tramatuinga Pu Winka wiño witrapurramaiñ pu norcheiem ni wechoium inchin tati

Aukatunge, inkatungue taiñ monguel, weichatungue, femiechi ¡wewaiñ!!!

Monguelmepe pu katriwe keche, ORT- CAM keche, Puel Weichafe RAM keche!!

Vivan los pu katriwe keche, los ORT-CAM, los weichafes puelche de la RAM

Territorio Autonomía Resistencia Reconstrucción Liberación Nacional Mapuche¡!

¡Marichiweu!!

Francisco Facundo Jones Huala

DNI; 32320648

Lonko Curra Mapu (cushamen)