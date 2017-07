Clínicas y farmacias presionan al IPROSS: preocupación de estatales por los cortes de servicios

Trabajadoras y trabajadores estatales preocupados por los cortes de atención de médicos y farmacias. La Federación de Clínicas informó que la suspensión de la atención se debe al atraso en los pagos por parte del Instituto. Se multiplican los reclamos por pago de consulta y exigen el ilegal pago del plus, y se encuentran con el corte de las farmacias. Paolo Etchepareborda, uno de los representantes por los gremios estatales en el consejo de administración del IPROSS explica la compleja situación que se vive en el marco de renegociación de convenios con la federación de clínicas, por ejemplo, y que presionan con estas acciones para obtener mejores resultados en la negociación. En estos momentos hay cierta coherencia en la administración de recursos de la obra social, y explica que la gran traba es que el IPROSS sigue derivando los aportes directamente a economía, y eso demora injustificadamente muchas veces el pago a prestadores que, de todas formas, en la actualidad no está pasando el momento más crítico. Algunas acciones como pago de consulta y bono, esto es, reclamar un plus, recuerda que es algo que hay que denunciar porque es ilegal. Paolo adelanta acciones en lo inmediato y expresa la voluntad de informar a la brevedad lo que vaya ocurriendo. AMPLIAREMOS