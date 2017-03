Este lunes 20 de marzo a las 9 hrs., Mujeres en Lucha del Movimiento Popular la Dignidad de Cipolletti se movilizan esta mañnaa al juzgado a partir de las 9hs para reclamar respuestas de la justicia ante la cantidad de denuncias de abuso sexual que hay en la ciudad.

COMUNICADO

Ante la creciente cantidad de denuncias por abusos sexual en nuestra ciudad, y ante la falta de respuestas desde la justicia, desde nuestra organización decidimos movilizarnos este lunes para exigir a la justicia que todos los abusadores, pedófilos y violadores estén en la cárcel. Caso claro como el de Ceferino Artaza, quien fuera denunciado en la provincia de San Luis por abuso sexual (es decir tiene antecedentes!!!) se fugó a Carmen de Patagones, ya que había fijado domicilio acá en la ciudad de Cipolletti, y después apareció en esa localidad. Sin contar la cantidad de aberrantes sucesos que las victimas cuentan todos los días. El juez de Instrucción Santiago Márquez Gauna ante esto, no pide prisión preventiva para el agresor, todo lo contrario, deja que goce de libertad e impunidad en Carmen de Patagones, donde el peligro para niños y niñas es inminente. Inclusive está dando clases en un colegio “María Auxiliadora” de dicha localidad. Casos como el de Carlos Meza (jardín 85 de Cipolletti) y Gabriel Omar Reyes, quienes están próximos para ser llevados a juicio, todo el proceso judicial que duro casi 3 años, lo hicieron en absoluta libertad. Durante todo ese lapso de tiempo, las víctimas son quienes quedan desamparadas tanto por la justicia como por el gobierno. José Rodríguez y Luis Gandini, ambos condenados por la justicia desde el año pasado, siguen caminando por las calles, gozando de absoluta libertad, porque ellos si tienen beneficios, pueden seguir años apelando, mientras las victimas siguen esperando justicia, a pesar de que las penas son mínimas para el daño que provocaron. Cabe destacar que Rodríguez en reiteradas ocasiones rompió la prohibición de acercamiento para acosar a la víctima, queda claro que la única forma es que el agresor este donde debe estar: en la cárcel!!! Y así podemos seguir nombrando a un sinfín de agresores que caminan entre nosotros, entre nuestros hijos, Cristian Apablaza, Mario Mancini, Juan Collihuin, Roberto Soto, Gustavo Ayala, Sergio González, Manuel García, entre otros. Todos gozan de la impunidad que garantiza la propia justicia. Rubén López, Legislador de Rio Negro, tiene dos denuncias por abuso sexual (las que prosperaron debido a que las víctimas lo enfrentaron a pesar de las amenazas), y el gobierno provincial aun lo sigue sosteniendo, aun no le saca los fueros, aún no está preso, y esto sucede porque el poder político y judicial lo protegen, son cómplices y responsables de todos estos hechos. Por esto y ante tanta impunidad, ante tanta desidia de todas las instituciones del estado hacia las víctimas, es que nos organizamos para exigir: • Basta de impunidad!!! Todos los Gobiernos y la Justicia son RESPONSABLES!!! ° Exigimos a Santiago Márquez Gauna que solicite el desafuero a Rubén López a la legislatura provincial. Basta de complicidad y protección del Gobierno a abusadores sexuales • Cárcel efectiva para todos los abusadores sexuales contra la niñez, violadores, pedófilos, etc.!!!! • Basta de beneficios!!! Basta de salidas transitorias y de la posibilidad de apelación al TSJ y a la Corte Suprema!!! • Aumento de penas para estos agresores, porque NO SE REHABILITAN JAMÁS!!! Reinciden una y otra vez, y a pesar de esto, y que la justicia lo sabe, los deja en libertad exponiendo a nuestros niños. • Listado nacional, provincial y local de todos los agresores sexuales, para saber quiénes son y así proteger a nuestros hijos. Por esto convocamos g este lunes 20 de marzo a las 9 horas en España y urquiza de cipolletti. Mujeres en Lucha- Movimiento Popular la Dignidad Ate seccional alto Valle oeste