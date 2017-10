Caso Solano: el Consejo de la Magistratura no aplicará sanciones disciplinarias solicitadas por Gualberto Solano

Esa mala noticia nos confirmó Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano. Adelantó que avanzarán con acciones ante la Corte Interamericana de DDHH contra la provincia de Río Negro, responsable de la impunidad de tantos años. Sobre el final de la nota adelantó una esperada noticia: la próxima semana será la audiencia para definir la bajada al jaguel, donde testigos afirmaron que fue arrojado el cuerpo de Daniel Solano.

Gualberto Solano presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de informes sobre denuncias efectuadas oportunamente en el ámbito penal, respecto de funcionarios judiciales en el extenso tiempo de investigación sobre la desaparición y asesinato de Daniel Solano, concretamente sobre la actuación de la Dra. Boscos , el fiscal Miguel Flores, la juez Constanzo, juez Martinez Vivot, y el entonces fiscal y actual juez Bodratto. Aparicio resume la ya sintética comunicación del Consejo de la Magistratura respecto de todos los magistrados, con una diferencia muy poco clara respecto de Bodratto, que interpreta se definiría en la misma dirección.

“Vamos a pedir sanciones a la Corte interamericana de DDHH a la provincia de Río Negro”, porque a todos estos funcionarios los hemos denunciado penalmente. Ya no me asombra nada, pero en relación a la justicia penal hay un manto de encubrimiento” . Y suma información sobre otras denuncias que tuvieron algunos de los cuestionados, como el fiscal Flores en situaciones gravísimas de corrupción, y tras eso, siguió su carrera. “Es indignante”, reflexiona. Y en la entrevista fluyen otros hechos que prueban por ejemplo la inacción de Bodratto quien no hizo nada cuando recibió por ejemplo la participación del policía Irusta, luego también vinculado al caso Muñoz. Y una vez más queda expuesto otro hecho escandaloso como es que los policías que irán a juicio, están en sus trabajos, en funciones.

Sobre el final de la nota Leandro Aparicio nos informa que la próxima semana se hará la audiencia por la bajada al jaguel que tanto estaban esperando.

ENTREVISTA COMPLETA