Caso Maldonado: gremios repudiaron publicación de diarios porteños

Desde la Federación Judicial Argentina, la CTA de los Trabajadores de Rio Negro, y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, expresamos nuestro profundo REPUDIO y PREOCUPACION por el accionar tanto del Gobierno Nacional como del grupo Clarín y La Nación, al difundir con nombre y apellido al compañero Pastorini, quien integra la comisión Directiva de la Delegación Bariloche de este sindicato, en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

No se entiende la necesidad de exponer públicamente a un trabajador que no es un anónimo, sino un vecino que todos los días realiza sus tareas laborales y sociales habituales, que no se ha mudado ni mucho menos escondido por ninguna causa. Parece mas una maniobra para desviar por lo menos por un instante el foco de atención del caso Maldonado y sus presuntos responsables, ya que fue la propia justicia federal la que calificó al hecho como DESAPARICIÓN FORZADA, un delito que sólo el Estado puede cometer.