Carta a la Familia Maldonado

Estos días que han pasado, escuchamos tantas hipótesis e hipótesis de lo que pasó con Santiago Maldonado, el caso es que el ya no está, ya no vive, ya no respira, ya no mirará el rostro de sus familias, de su hermano, ya no abrazará a quienes el más quiso, ya no colgará su mochila en sus espaldas y viajará, encontrándose en un lugar donde todo le parece injusto.

Santiago,no está, lo encontraron sin vida, una vida más que apagaron, los que no saben del amor al prójimo. Y otra vez nos duele el pecho, nos duele el corazón; un hijo se ha arrebatado de las manos de un Padre, de una Madre, de un hermano, de un amigo. Y vuelve el dolor a nuestro ser, como aquel 05 de Noviembre de 2011,fecha que nunca olvidaremos, porque a nosotros también se nos ha quitado a un ser muy querido, nos quitaron a Daniel Solano, un joven lleno de vida, que simplemente por querer luchar por lo justo, por un sueldo digno, por una mejora laboral y por no continuar viviendo como esclavos junto a sus compañeros,hacinados. A Daniel Solano lo callaron de la manera más cruel, le indigno el maltrato Empresarial, iba en contra de sus principios, el no levantar la voz por él y sus compañeros. Pero el querer levantar la voz, el luchar por sus Derechos lo llevo a la muerte, a su desaparición forzada.