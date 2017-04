Home / Noticias / Bloque del FpV: “La jueza del caso López sigue dilatando definiciones” Bloque del FpV: “La jueza del caso López sigue dilatando definiciones” Desde el bloque de legisladores del FpV aseguran que la jueza Sonia Martín está dilatando la investigación, “postergando la indagatoria al acusado y las citaciones a los testigos”. Los legisladores del Frente para la Victoria requirieron al Poder Judicial que “avance y defina rápidamente la situación procesal del legislador de Juntos Somos Río Negro y titular del Sindicato de la Fruta, Rubén López, imputado de abuso sexual a una joven mujer y a quien, reiteradamente, le reclamamos su renuncia”. “La magistrada cuenta con todas las herramientas necesarias para tomar una decisión, algo que no sólo los representantes del pueblo, sino la misma comunidad viene exigiendo. Pero por el contrario, la jueza Sonia Martín está dilatando la investigación, postergando la indagatoria al acusado y las citaciones a los testigos”, aseguraron desde el FpV Recordaron los parlamentarios de la oposición que “el lunes pasado, la Cámara Criminal de Viedma condenó al ex juez Juan Bernardi utilizando como prueba la unión de indicios bajo la perspectiva de género, en donde se reconoce explícitamente la situación de vulnerabilidad de las menores en contraposición con el poder ejercido desde el status del victimario, a quien el Estado había delegado la autoridad para impartir justicia. Esto fue un puntapié inicial, un antecedente importante, ahora es momento que la Justicia haga lo propio con el caso López, otro funcionario con poder, influencia y dinero”. “La sociedad rionegrina está harta de la ineficacia judicial y contempla los supuestos “errores” como parte de un entramado de complicidades e impunidad. Por eso, la jueza Sonia Martín deberá hacer justicia, dejando de lado toda especulación y sin otro objetivo que la búsqueda de la verdad”, concluyeron los legisladores del FpV. Tweet « Nota Previa SOYEM: "Me gustaría que los jueces vean cómo nos tratan algunos funcionarios del ejecutivo en la Mesa de la Función Pública" Nota Siguiente » Sin clases porque no tienen transporte escolar: sentada en la escuela en Conessa Viedma | Patagones Abril 5, 2017

Más claros que nubes

16°C

Audios Laura Guanca, a horas de la sanción de la Ley de cannabis medicinal Condena a Bernardi y una denuncia que ayudó mucho Noticias por día Abril 2017 L M X J V S D « Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

: Undefined variable: post inon line: Trying to get property of non-object inon line: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method ImgMouseover::make_html5_compliant() should not be called statically inon line