Home / Noticias / Ayuda para pobladores de Comodoro Ayuda para pobladores de Comodoro Han estado facilitando y alentando la ayuda para los miles afectados en Comodoro, en especial para el barrio SanMartìn de esa ciudad, tras la catastrófica lluvia y ríos de barro que padecieron la semana pasada. Desde la organización La Garganta Poderosa que está echando raíces también en nuestra ciudad organizaron la colecta. Hablamos con Iván Pauletich. Iván invita a quien quiera acercarse a colaborar con la clasificación de las donaciones, a acercarse a las 15,30 horas en el Teatro de La Higuera, Las Heras 633. Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador. Descargar Tweet « Nota Previa Preocupación de judiciales en la Legislatura Nota Siguiente » Preparando la marcha Viedma | Patagones Abril 7, 2017

