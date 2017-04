Home / Noticias / AVIADI inicia el programa educativo para este 2017 AVIADI inicia el programa educativo para este 2017 Una nueva opción en el camino de educación para prevenir en diabetes. “Cumplimos 18 años, estamos mayores ya en la puesta en marcha de un programa preventivo, y el inicio este año será el 8 de abril, y se extenderá hasta fin de año”, dice NIto Abraham al presentar la primera charla para este 2017 AMPLIAREMOS CON AUDIO Tweet « Nota Previa Después del 6 de abril Viedma | Patagones Abril 7, 2017

Cubierto

17°C

Audios Laura Guanca, a horas de la sanción de la Ley de cannabis medicinal Condena a Bernardi y una denuncia que ayudó mucho Noticias por día Abril 2017 L M X J V S D « Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

: Undefined variable: post inon line: Trying to get property of non-object inon line: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method ImgMouseover::make_html5_compliant() should not be called statically inon line