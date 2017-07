Atención en el IPROSS: se va recuperando la normalidad de los servicios en un clima de mucha preocupación

Se han achicado los ingresos en la provincia, y eso genera atrasos en los pagos, y esto ahora ha ocurrido únicamente tres veces en nuestra gestión, dice Claudio Di Tella, presidente del IPROSS al explicar por qué no cumplieron con los prestadores de clínicas, médicos y farmacias que cortaron la atención a los afiliados al Instituto. La decisiòn de los prestadores ocasiona muchos inconvenientes a los afiliados, y provocó el pronunciamiento de los gremios que integran el consejo asesor. Informa Di Tella que desde ayer comenzaron a liberar fondos desde Hacienda, y desde ayer mismo se están haciendo pagos y entienden que se recupere la normalidad rápidamente. Considera que no es posible prever cuando ocurren estos desajustes y atrasos. Por otra parte estima que mantienen una buena relación con los prestadores médicos y clínicas, y sólo algunos han mostrado intolerancia; mencionó concretamente a Feclir del Alto Valle. En relación al excesivo cobro de consultas a afiliados y ante el pago del plus, en la medida que se comprueben, podremos aplicar sanciones que incluyan la suspensión de los médicos que cobren plus. Es difícil, pero “le estamos encontrando la vuelta” para poder penalizar esas acciones, afirma. Recuerda la necesidad de exigir siempre el comprobante de pago. Y aconseja dejar de ir a profesionales que cobren plus que es ilegal.