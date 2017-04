Home / Destacadas / Noticias / ATE se movilizó en la primera jornada de paro provincial de 48hs. ATE se movilizó en la primera jornada de paro provincial de 48hs. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cumplió con la primera jornada del paro de 48 horas lanzado para esta semana. Pese al mega-operativo de la Gendarmería Nacional y la amenaza constante de reprimi ATE protestó masivamente en los puentes que unen Cipolletti con Neuquén, interrumpiendo el tránsito intermitentemente desde primeras horas del día y hasta las 13.

Paralelamente al corte de los puentes que unen Río Negro y Neuquén, ATE montó una acampe frente a la Casa de Gobierno de Río Negro en Viedma a donde llegarán afiliados de toda la provincia para la movilización y paro de mañana.

