Home / Noticias / Apareció muerta Micaela, la joven militante desaparecida en Entre Ríos. MUJERES SE MOVILIZAN EN VIEDMA Apareció muerta Micaela, la joven militante desaparecida en Entre Ríos. MUJERES SE MOVILIZAN EN VIEDMA El cuerpo sin vida de la joven Micaela García fue hallado en la mañana del sábado en Campo 6 Robles, en la localidad de Gualeguay. MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMARCA HACE UNA URGENTE CONVOCATORIA: Hoy nos vuelven a matar: el sistema judicial y el Estado feminicida, pero nos levantamos y seguimos luchando para pedir justicia por Micaela y la inmediata detención del Juez Rossi. En coincidencia con las movilizaciones de todo el país, hoy sábado 8/4 concertramos a las 20 hs en la plaza San Martín para gritar ¡DEJEN DE MATARNOS!. Informa El Destape: El acusado del crimen, Sebastián José Luis Wagner, de 30 años, quien fue detenido en el partido bonaerense de Moreno, confesó haberla matado y dijo dónde estaba el cuerpo. Poco tiempo después la policía logró encontrarla, a dos kilómetros de la ruta 12, en Gualeguay. Fuente: El destape Tweet « Nota Previa UnTER denuncia: siguen agregando ñoquis Viedma | Patagones Abril 8, 2017

