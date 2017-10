Ante la presencia policial en el predio del CURZA, la voz del decano: calificativos y agravios no corresponden

El decano del CURZA aclaró que no hubo una violación a la ley que prohíbe el ingreso de fuerzas policiales al predio de la universidad, según me informaron verbalmente, pero en el día de hoy pediré precisiones por escrito, y en particular sumaré lo que contaron integrantes del centro de estudiantes, en el sentido de que fueron calificados de “terroristas” o “zurdos”, porque eso claramente no corresponden.

Para fundamentar su afirmación en el sentido que entendía que no se debía interpretar el ingreso de policías al estacionamiento del CURZA recordó una serie de reuniones con policías luego de que padecieran algunos hechos de inseguridad, y que se acordó la eventual presencia de parejas policiales en ese lugar. De todas formas, “Lo que sucedió el viernes fue diferente. Permanecieron mucho más tiempo. Me llaman inmediatamente integrantes del centro…. Pedí explicaciones a la policía telefónicamente y me informaron que había efectivos esperando a otros para un allanamiento en proximidades al predio…”, relató con detalle, y agregó también que sabía que había habido una situación tensa con policías que habrían usado calificativos que no corresponden a las y los alumnos. Sobre ese hecho, el decano dijo que hoy pedirá también explicaciones por escrito.

“Entiendo la preocupación pero quiero aclarar que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en otras universidades este año”, dice, e hizo especial referencia a esos otros hechos violentos e ilegítimos.

ENTREVISTA COMPLETA