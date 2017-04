Home / Noticias / A Cubanea A Cubanea El exjuez Bernardi condenado en primera instancia a cinco años de prisión por promoción de corrupción de menores fue trasladado a la comisaría de Cubanea. ubicado a 70 kilómetros de nuestra ciudad, sobre la ruta nacional 250, para cumplir la prisión preventiva que le determinó el Tribunal ante la presunción de fuga. Desde la noche del pasado lunes Bernardi estaba alojado en la comisaría primera del centro de nuestra ciudad. Autoridades judiciales recorrieron varias instalaciones buscando un lugar para el procesado que debería ser la Alcaidia separado del resto de los condenados, pero actualmente en la zona no hay instalaciones penitenciarias adecuadas para esa situación. Tweet « Nota Previa ¡CARLOS FUENTEALBA PRESENTE! ¡CON VOS HASTA LA VICTORIA! Viedma | Patagones Abril 5, 2017

Principalmente Despejado

16°C

Audios Laura Guanca, a horas de la sanción de la Ley de cannabis medicinal Condena a Bernardi y una denuncia que ayudó mucho Noticias por día Abril 2017 L M X J V S D « Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

: Undefined variable: post inon line: Trying to get property of non-object inon line: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, non-static method ImgMouseover::make_html5_compliant() should not be called statically inon line