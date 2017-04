Home / Destacadas / Noticias / A 10 años de su fusilamiento ¡Carlos Fuentealba Presente! A 10 años de su fusilamiento ¡Carlos Fuentealba Presente! Hoy se cumplen diez años del Fusilamiento Público de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Desde muy temprano en la vecina Neuquen, docentes nucleados en ATEN estarán en la calle exigiendo Justicia Completa y repudiando la impunidad garantizada por el poder político y la Justicia Neuquina a Sobisch y a los quince policías que tuvieron a cargo el operativo! La jornada comenzará a partir de las 8 con una caravana desde el puente de Arroyito hacia el Monolito al Maestro. A las 9 habrá una bicicleteada desde Arroyito hacia Neuquén capital. A las 10.30 está prevista la marcha hacia Ruta 22 y Río Negro saliendo desde el monumento a San Martín, mientras que el acto central se realizará a las 13. Tweet « Nota Previa UnTER se suma a la Jornada Nacional Contra la Impunidad Nota Siguiente » MEMORIA Viedma | Patagones Abril 4, 2017

