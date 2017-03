Dialogamos con Julio Urien, presidente de FIPCA, la Fundación interactiva para Promover la Cultura del Agua que organizó la Marcha pacifica hasta Lago Escondido para verificar el camino que, como bien sabemos los rionegrinos pese a lo que públicamente afirmó el presidente Macri, no tiene acceso público. El magnate Lewis se adueñó de la costa y no cumple lo ordenado por la justicia. La conclusión de quienes realizaron la expedición fue clara: el Lago Escondido no tiene acceso público

26 personas formaron parte de la expedición. Urien nos hizo un muy interesante relato en el que queda claramente expuesto el lugar central que ocupa Lewis en la zona. Describió el “show” de evacuación que se impuso en la zona tras una tormenta y la curiosa articulación de fuerzas de seguridad con empleados de Lewis. (Ver nota: Marcha pacífica por la reafirmación de la soberanía)

ENTREVISTA COMPLETA