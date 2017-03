El Observatorio de DDHH acompañó un hábeas corpus correctivo de internos del Penal de Roca que piden no se implemente la nueva modalidad de educación para internos que anuncia el Ministerio de educación de la provincia. En los establecimientos de ejecución penal, se sustituye la escuela por un proyecto educativo, los CEPJAS, y desde el Observatorio consideran que significa una marcha en un sentido opuesto a lo que determina la ley de educación para contextos de encierro. y además un retroceso y una pérdida ante la modalidad que ya tenían. Las autoridades educativas han prometido garantizar la presencialidad, una conquista que no se deberia perder de ninguna manera pero la resolución Nº 3165 con la nueva modalidad dice que es semi presencial, de estructura modular. Como a pesar de lo que siguen diciendo las autoridades, no realizan un cambio en la normativa que legalice las declaraciones con la presencialidad garantizada, el Observatorio presentó un amparo.

Compartimos el escrito compartido:

Objeto: Interpone hábeas corpus correctivo.

ACTORES:

DEMANDADO: Ministerio de Educación y Derechos humanos de Río Negro.

Sr. Juez de Ejecución Penal:

……………………………………., DNI N°————————, ………………………………….., DNI Nº estudiantes de Anexo del CENS Nº 7 sito en Roca de la Provincia de Rio Negro, constituyendo domicilio procesal en la sede del Observatorio de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y ciencias sociales, en calles Mendoza y Gelonch de esta ciudad, respetuosamente nos presentamos y decimos:

I.- Objeto

Que venimos a promover un hábeas corpus correctivo contra el Ministerio de Educación y derechos humanos – Estado de Río Negro, con domicilio en calle Roca 260 de la ciudad de Viedma; solicitando a Usted que declare la suspensión de la aplicación de la Resolución 3165/15 en el establecimiento de ejecución penal II y declare la inconstitucionalidad y la nulidad de las siguientes normas: de la Resolución 637/2017, de la Resolución 1522/16, como también la nulidad e inconstitucionalidad de toda otra norma análoga que intente alterar el principio de legalidad, el derecho a la educación en contexto de encierro, la prohibición de discriminación, el derecho a igualdad de oportunidades, la igualdad jurídica ante la ley, la prohibición de agravar la sanción penal y lo establecido en el estatuto docente ley provincial N°391, ignore lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de Río Negro y el derecho al trabajo artículo N° 14 CN y a la estabilidad que goza el trabajador estatal artículo N° 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho al debido proceso legal, la selección a través de concursos de oposición o de antecedentes, la seguridad de los datos personales, el respeto del derecho a participar en la elección de una política educativa que nos afecta en forma inmediata y directa.

Solicitamos que Usted ordene la continuidad de la enseñanza que se realiza del mismo modo fuera de los muros de la cárcel sin ninguna discriminación, mediante una planificación en tiempo y forma por un sistema que viene resultando exitoso.

Pedimos que sea notificado de la presente acción la fiscalía de Estado y el gobernador de la provincia.

Todo esto por las siguientes razones de hecho y de derecho que a continuación precisamos:

II.- Razones Fácticas.

Quienes subscribimos, nos encontramos privados de libertad, alojados en el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca. Hemos cursado en la escuela (Anexo de CENS Nº 7) en forma regular. Hay un clima escolar creado que es de interés del conjunto cuidarlo y que llevó mucho tiempo su aplicación. Según informe de Raúl López, Coordinador de Educación dependiente de Ministerio de Seguridad, para quienes asisten regularmente a clase, hubo una baja notable de la reincidencia. Tales afirmaciones fueron emitidas en la audiencia judicial del año 2016 con motivo de las modificaciones educativas en contextos de encierro: Así se ha expresado en las audiencias que fueron llevadas adelante ante su presencia, en el momento en que las autoridades educativas a cargo de la modalidad de Centro Educativos para Jóvenes y Adultos (CEpJA) intentaron explicar que esto no significaba el desguace de la escuela.

Es un espacio que ha logrado un reconocimiento y respeto por parte de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario y del personal policial.

Los avances que hubo, se dieron en el marco de la sanción de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que previó la educación en contextos de encierro y que estipula que al aplicarla, está prohibida cualquier forma de discriminación.

La Ley Nacional Nº 26.695, modificatoria de la ley nacional Nº 24660 comienza asegurando que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la educación. En ese mismo tenor, el Consejo Federal de Educación del año 2010, se pronunció a favor de proyectos o programas, que garanticen la presencialidad.

En la provincia, el Centro Educativo para Jóvenes y Adultos fue aprobado en el año 2015 por la Resolución Nº 3165 del Consejo Provincial de Educación. Fue creada con el fin de prever la situación del que no puede asistir regularmente y facilita la educación sin la presencia del trabajador de educación. La diferencia específica reside en el ofrecimiento de otras alternativas al requisito de concurrencia presencial. Estuvo pensada para parajes pequeños y lejanos de las ciudades adonde no pueden llegar los docentes.

Cambiar todo el sistema de concurrencia para atender la situación de estudiantes que por casos excepcionales no puedan asistir, traerá serios y graves inconvenientes. Las normas no pueden sancionarse fundando las mismas en los hechos excepcionales.

Este ofrecimiento afecta la posibilidad de concurrencia y por ende es alta la posibilidad de desorganizar el “clima escolar” que se ha logrado.

Tampoco resulta prudente abandonar la educación tradicional con docentes presentes para sustituirla por un sistema que aún está en etapa de experimentación, que aún es un proyecto y que va en el sentido contrario de lo acordado por el Consejo Federal de Educación.

Estos cambios, se han resuelto sin un debate previo, sin la participación de estudiantes, con un apuro infundado y con improvisaciones que pueden generar graves conflictos personales y colectivos.

III.- Suspensión de la Resolución Nº 3165 C.P.E. por:

a.- El fin de la Resolución Nº 3165 ajeno a los lugares de encierro

El C.E.p.J.A. sancionado en el año 2015, es un proyecto educativo provincial que contradice la Ley Nacional Nº 26.695 y lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación en el año 2010. Es decir que es una modalidad que se crea y se aplica para los parajes pero no ha sido pensada ni concebida para el ámbito de contexto de encierro.

En este caso, se estaría sustituyendo un anexo que depende del Centro Educativo Nocturno Secundario Nº 7 de nuestra ciudad, se estaría destruyendo una escuela para sustituirla por un centro educativo que no responde a las necesidades de este tipo. “Que la misma, está destinada a cubrir las necesidades educativas en los parajes donde no existe otra propuesta educativa” (Así expresamente reconocido por el Estado de Río Negro, en el tercer considerando de la Resolución Nº 1522/16).

b.- Oposición a la presencialidad que es el formato organizativo más adecuado

No reúne el carácter de presencialidad que se acordó en el orden nacional. Implementa una estructura modular y semipresencial (considerando cuarto de la Resolución Nº 1522/16)

Mientras la Resolución 110 del Consejo Federal de Educación del año 2010, en acuerdo federal, dispuso que en los contextos de encierro, se promueva la presencialidad:

“12. La presencialidad es el formato organizativo pedagógico más adecuado para los estudiantes en estos contextos, aunque se admita el desarrollo de ofertas semipresenciales cuando no existan otras posibilidades. Los niveles educativos obligatorios (primario y secundario) deben cursarse de manera presencial y la alternativa de cursado completo no presencial sólo puede admitirse si también se ha previsto para los estudiantes extramuros y en aquellas situaciones en que resulte inviable implementar la presencialidad.”

Está claro que la presencialidad debe ser la regla para la normativa nacional y recomendaciones internacionales y la excepción es la actividad semi presencial. Así se reafirmó en el párrafo 26:

“26. Garantizar la universalización de la educación secundaria, con propuestas presenciales aunque excepcionalmente se admitan las semipresenciales, dependientes del área de gestión correspondiente a la edad y situación de los estudiantes. Se articulará entre las áreas de gobierno de la educación y de la seguridad a fin de disponer de adecuadas condiciones edilicias y de garantizar la asistencia sostenida de los estudiantes a las clases.”

Observamos entonces que la Resolución Nº 3165 responde a las necesidades de los parajes al disponer la enseñanza semi presencial pero no a las necesidades de un sistema educativo en contexto de encierro.

c.- Estructura modular, inviable en lugares de encierro

Por otra parte, la estructura modular no está pensada para un sistema carcelario sino para un ámbito de libertad donde las personas van organizando su propia trayectoria educativa: “ … Los módulos requieren un sistema de correlatividades que oriente el aprendizaje, ofreciendo al estudiante criterios para la regulación de su trayectoria formativa” (Resolución Nº 3165, “Diseño y estructura curricular, Párrafo 19, página 13).

Mientras en un contexto de encierro, hay un conjunto de estudiantes que cursan distintas asignaturas durante cierto periodo de tiempo, aquí habría un continuo movimiento de personas que libremente van y vienen para asistir a la clase con el único requisito de cumplir con el sistema de correlatividades fijado.

Esta organización curricular abierta y flexible, puede ser complementaria pero no debe ser lo que caracterice la educación en contexto de encierro porque será de imposible cumplimiento y porque solo conducirá al abandono o deserción escolar.

d.- CEpJA, identifica a los establecimientos educativos de lugares de encierro (además de los parajes alejados)

La Resolución 110/10 del Consejo Federal de Educación había estipulado que:

“11. Las ofertas educativas de diversos niveles y modalidades han de ser las mismas que las existentes extramuros admitiendo la flexibilización de algunas cuestiones que hacen a su especificidad, siempre que se garantice la continuidad en el medio abierto y la calidad educativa de las propuestas”.

Esta oferta no se cumple. Porque el CEpJA en Roca no existe. El estudiante no podría tener en principio continuidad en un establecimiento educativo porque esta ciudad carece de un CEpJA en funcionamiento fuera del que se pretende conformar dentro de los muros de la cárcel. Pero si pudiese continuar sus estudios en otro centro o institución educativa, solo favorecería el accionar discriminatorio prohibido en distintos tratados internacionales de derechos humanos celebrados por nuestro país.

Aún cuando las autoridades educativas habían anunciado que crearían otro centro en la ciudad en la audiencia que se realizada en su presencia, a pocos días del comienzo de clases, no han cumplido con este hecho. La Resolución Nº 367 de este año, solo lo prevé para establecimientos penales.

Esta posibilidad de identificar que estudió en un centro educativo dentro de los muros de una cárcel, lesiona el principio de igualdad ante la ley y el principio de igualdad de oportunidades.

“13. El cursado de los tramos, trayectos o niveles educativos debe complementarse con la emisión de certificaciones o constancias oficialmente reconocidas que no identifiquen el contexto de encierro donde ha sido cursado, según corresponda a la escolaridad formal o no formal, cursos de formación profesional y/o de capacitación laboral, así como la acreditación de trayectorias escolares y saberes previos.”

e.- Discriminación

O es una clara discriminación o es una experimentación.

Los docentes designados, no son elegidos por concursos. Carecen de la estabilidad laboral. Están sujetos a continuos cambios.

Todos estos rasgos, van en detrimento de una educación en que se procura un grado de compromiso de los trabajadores de la educación.

La Resolución Nº 1522 del CPE, determina que: “La designación de los docentes en sede para el Ciclo de Formación Básica y para el Ciclo de Formación Orientada, deberá ser autorizada con anterioridad por la coordinación general de CEPJA y justificada con las inscripciones de los estudiantes de acuerdo a la necesidad que surja de las trayectorias ya realizadas por los mismos. 1) Las designaciones se realizaran por BUEN GOBIERNO escolar y estarán a cargo de las supervisiones correspondientes. 2) Las designaciones del personal interino y suplente serán efectuadas por asamblea presencial realizada en la supervisión escolar donde se efectuó la inscripción luego de finalizada la primera asamblea general de secundaria. La designación se realizara de acuerdo al listado de orden de merito mencionado anteriormente. 3) Por ser docentes inscriptos y designados por un listado interno, su situación de revista será condicional”.

No asegura transparencia en el medio.

f.- Falta de participación de los estudiantes:

Desde una teoría democrática, el gobierno debería educar para formar ciudadanos y no hay una educación más acabada que la conseguida en la práctica. La democracia supone la participación de todas las personas o de las mayorías.

Pero en sociedades de extrema desigualdad, supone que es de estricta justicia, siguiendo a Rawls, que , se tomen medidas en beneficio de la ampliación de los derechos de los grupos más desfavorecidos. Aquí, no hubo una participación ni una consulta prevista. Solo una charla expositiva de autoridades pero sin la participación de otros sectores que estaban pidiendo la conformación de una Mesa de diálogo para abordar esta temática y sin la escucha de grupos interesados.

Los Principios Básicos y las Reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad establecen el derecho de los internos a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana en forma coordinada con el sistema de educación pública.

Cabe destacar que la educación es un derecho universal que hace a la condición del ser humano, al permitirle construir lazos de pertenencia a la sociedad, la tradición, el lenguaje y a la transmisión y recreación de la cultura. Este derecho esencial de socialización que implica la educación, debe ser respetado y garantizado en todas sus instancias.

La Resolución Nº 110/16 del CFE estipula que: “16. La creación de diversas instancias de participación de los alumnos y la ampliación de los centros de estudiantes constituyen políticas educativas tendientes a la generación de experiencias significativas en formación de ciudadanía”.

g.- Contradice la Ley Nacional Nª 26695

La Ley Nacional Nº 26.695, se sancionó para adecuar su texto con el de la Constitución Nacional (art. 18°), ley de Educación Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (1955), conforme declara en sus fundamentos.

Esta ley avanzó en las siguientes direcciones, como ha destacado en su oportunidad el Profesor Pablo A. Matkovic, Docente de Derecho Penal Parte General, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora:

El reconocimiento del derecho de las personas privadas de su libertad a la educación pública.

La instauración de la escolaridad obligatoria para los internos que no hayan cumplido el mínimo establecido por la ley,

La creación de un régimen de estímulo para los internos.

El establecimiento de un mecanismo de fiscalización de la tarea educativa.

EL Art. 138 de la Ley Nacional de educación , señala que en contexto de encierro: “Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las previsiones presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo que limite los derechos de las personas con discapacidad, asegurar la permanencia de los internos en aquellos establecimientos donde cursan con regularidad, mantener un adecuado registro de los créditos y logros educativos,”

h.- Ajena a la concepción de Unidad Nacional:

Solicitamos que Ud. declare nulo e inconstitucional ambas normas, por:

Porque viola la Ley Nacional N° 26206. Esta norma establece que “el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales” (artículo 5, Ley Nacional de Educación 26206). Esta disposición no es meramente declarativa. Tiene fuertes implicancias al momento, por ejemplo, del traslado de un estudiante de una provincia a otra. Cuando en los años 90 se permitió que cada provincia tomara esa decisión sin unificar criterios nacionales, se produjo una fragmentación educativa que acentuaba la fragmentación política y social existente. Cuando el legislador definió que la política educativa tenía que responder al fin de consolidar la unidad nacional, quiso superar las fragmentaciones que hoy propugna este decreto provincial.

Este mismo espíritu lo expone en el artículo 15 cuando ordena que: “el sistema educativo nacional tendrá una estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan”.

Esa estructura unificada debe tender a articular niveles y modalidades con el resto del país. Sin embargo, en la mayoría de las provincias no hay cambios que aquí el gobierno se apura a efectuar sin ninguna discusión ni trabajo previo. De un modo, claramente improvisado. A tal punto, que ni siquiera ha logrado la unificación en la provincia y que hay ciudades en las que implementará el cambio y otras, en que no lo implementará. Solo se observa la MAYOR FRAGMENTACIÓN Y la MENOR CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL Y PROVINCIAL. Es decir, lo opuesto a los fines expresamente señalados en la ley nacional.

Los estudiantes no han sido respetados como sujetos de derecho. Tampoco lo suple una consulta a algunos de ellos.

Pero además, la dirección buscada va en el sentido opuesto al determinado por la ley nacional de educación: Mientras la ley nacional tiende a considerar las particularidades y asegurar la educación intercultural bilingüe, la provincia define una política de homogeneidad sin educación cultural bilingüe; mientras la ley nacional dispone que no debe discriminarse ni estigmatizar a la educación en lugares de contexto de encierro, la provincia define un sistema diferenciado para las penitenciarías, y así sucesivamente.

IV.- Idoneidad de la vía intentada:

Ante los comienzos de clases y la ratificación desde el gobierno de aplicar la Resolución Nº 3165 en los establecimientos penales, promovemos un hábeas corpus correctivo por la afectación del principio de legalidad, a la educación en contexto de encierro, la prohibición de discriminación, el derecho a igualdad de oportunidades, la igualdad jurídica ante la ley, la prohibición de agravar la sanción penal y lo establecido en el estatuto docente ley provincial N°391, ignore lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de Río Negro y el derecho al trabajo artículo N° 14 CN y a la estabilidad que goza el trabajador estatal artículo N° 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho al debido proceso legal, la selección a través de concursos de oposición o de antecedentes.

Es una cuestión judiciable. Está dentro de las responsabilidades del Juez, según el

Art. 142 de la Ley 26695: “Control judicial. Los obstáculos e incumplimientos en el acceso al derecho a la educación podrán ser remediados por los jueces competentes a través de la vía del hábeas corpus correctivo, incluso en forma colectiva. Excepcionalmente, los jueces podrán asegurar la educación a través de un tercero a cuenta del Estado, o, tratándose de la escolaridad obligatoria, de la continuación de los estudios en el medio libre.”

Esta acción es la prevista legalmente y es la más idónea. Pues la urgencia obliga a echar mano de este proceso constitucional.

Es una acción “expedita” (artículo 43 CN). Es decir, que no corresponde exigir ningún otro obstáculo procesal al momento de resolver lo que planteamos. Hay muchos fallos de la CSJN que han dejado claro que las exigencias legales de reclamo previo y agotamiento de la vía administrativa, son inadmisibles cuando están afectados derechos fundamentales de las personas. Un ejemplo, es el caso: “Zuúñiga David” en que se pedía la inconstitucionalidad del artículo 12, inciso a, de la ley provincial N° 391. El juzgado de primera instancia N°5 lo había rechazado por falta de agotamiento de la vía administrativa, el STJ confirmó la sentencia pero la CSJN ordenó su revocación por afectar un derecho básico y por entender que se trata de una vía expedita. El derecho al trabajo es imprescindible para sobrevivir, las personas y sus respectivas familias, en el sistema socio-económico actual y cumple además un ineludible rol de integración social.

V.- Formula reserva de interposición del recurso extraordinario ante la CSJN:

Cuando están afectados derechos básicos federales, como el principio de legalidad, el derecho a la educación en contexto de encierro, el principio de legalidad, la prohibición de discriminación, el derecho a igualdad de oportunidades, la igualdad jurídica ante la ley, la prohibición de agravar la sanción penal y lo establecido en el estatuto docente ley provincial N°391, ignore lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de Río Negro y el derecho al trabajo artículo N° 14 CN y a la estabilidad que goza el trabajador estatal artículo N° 14 bis de la Constitución Nacional, el derecho al debido proceso legal, la selección a través de concursos de oposición o de antecedentes, el respeto del derecho a participar en la elección de una política educativa que nos afecta en forma inmediata y directa, estamos legitimados por el artículo 14 de la Ley 48 para presentar el recurso extraordinario. Todos los mencionados son derechos federales que afectaría de admitirse este comportamiento del Estado.

VI.- Petitorio:

Por lo expuesto, solicitamos:

Nos tenga por presentadas y con domicilio procesal;

Tenga por acompañada la prueba documental y ofrecida la restante;

Se solicite informe a la contraparte;

Haga lugar íntegramente a todo lo solicitado declarando la nulidad e inconstitucionalidad de las normas mencionadas que aquí se cuestionaron, y ordenando la inmediata suspensión de la aplicación de la Resolución Nº 3165 en el establecimiento de ejecución penal II.

Proveer de conformidad, será Justicia.

AMPLIAREMOS