El viaje lo organizó la Comisión Provincial por la Memoria como parte de la campaña de identificación de los 123 soldados argentinos allí sepultados. También denunciarán las violaciones a los derechos humanos de los conscriptos por parte de sus jefes.

“Vamos a hacer un homenaje a los muertos de ambos bandos”, dijo Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, sobre la inminente llegada de los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a las Islas Malvinas para continuar su campaña por la identificación de los 123 soldados argentinos enterrados en suelo malvinense, y cuya identidad se desconoce. Tras pasar por Río Gallegos hoy llegarán al aeropuerto de Puerto Argentino, según Pérez Esquivel, en medio de “mucha expectativa”. En diálogo con PáginaI12 el referente de los derechos humanos comentó que “están muy alborotados con el viaje, hubo un comunicado del gobierno diciendo que nos iban a recibir pero que se respete el derecho malvinense de su autodeterminación. Tenemos en claro que se trata de un enclave colonial que lleva muchísimos años, no es población autóctona, pero ojalá podamos mantener un diálogo”.

La comitiva está compuesta, además, por Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo), el padre Pepe Di Paola, Ernesto Alonso (ex combatiente), Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Susana Méndez, Ana Barletta, Yamila Zavala Rodríguez, la directora general de la comisión, Sandra Raggio, y los legisladores Fernando Moreira y Julio Marcelo Dileo. Tienen previsto desarrollar actividades “marcadas por el reclamo de soberanía y resolución pacífica del conflicto, y el pedido de verdad y justicia por los soldados muertos y torturados durante la guerra”. En ese sentido, realizarán una visita al cementerio de Darwin, con el objetivo de fortalecer la demanda que desde hace ya algunos años viene realizando el Estado argentino, ya que a 35 años del conflicto armado muchas familias argentinas no han podido acceder a una verdad necesaria: conocer el destino final de sus seres queridos que fueron llevados a la guerra por la dictadura militar.

Pero además, la visita tiene la intención de denunciar, una vez más, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los soldados por parte de sus altos mandos. Estos hechos todavía no ha encontrado eco en la justicia, pese a las pruebas contundentes que permiten juzgar y condenar estos crímenes. La reafirmación de este reclamo es uno de los objetivos de esta acción de la CPM.

En este marco, los integrantes de la CPM recorrerán Monte Longdon, escenario de una de las batallas más terribles y crueles de la guerra, donde dejarán mensajes de paz y el reclamo de justicia para todos los soldados que pelearon en 1982. Y también visitarán el cementerio británico y mantendrán encuentros con representantes de la sociedad civil, “a quienes intentará acerca una mirada de paz junto al pedido de reconocimiento por la soberanía”.

Pérez Esquivel anticipó que el objetivo es hacerse presentes “donde torturaron a soldados argentinos, el llamado teatro de operaciones”. El premio Nobel de la Paz destacó que en las islas funciona una “muy importante base militar británica, cuyo gobierno acaba de aumentarle sus partidas de dinero y así reforzar su presencia en Malvinas, lo cual no corresponde porque hay resoluciones de la Celac, la Unasur y la OEA que declaran al continente libre de armamento nuclear y zona de paz. Esa base militar tiene cada vez más armamento y no es para desfiles, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el conocimiento de la situación”. Y agregó: “Gran Bretaña es parte de la OTAN, lógicamente deben respetar el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas en el continente latinoamericano”.

A criterio de Pérez Esquivel, el objetivo central es lograr un espacio de diálogo. En tal sentido, indicó que “los malvinenses son 1200, el resto son chilenos, asiáticos y de otras nacionalidades, es una población total de 3500 habitantes incluyendo la base militar”.

Sobre la identificación de los soldados, mencionó que “a partir de un acuerdo realizado entre los gobiernos argentino y británico, con la Cruz Roja, en junio comienza la identificación de los 123 soldados en cuyas tumbas hay un letrero que dice ‘soldado argentino sólo conocido por Dios’, y por eso vino Ernesto Alonso, ex combatiente de La Plata, acompañando para ver en qué podemos avanzar, y también tendremos contactos con sectores de la sociedad y la Iglesia, ahí entra el Padre Pepe y también Norita Cortiñas. Queremos establecer un acercamiento con los pobladores”.

La CPM, que estará desde hoy hasta el 18 en suelo malvinense, emitió un documento en el que afirmó que “los militares no hicieron nada para que se identifique a nuestros muertos, no asumieron responsabilidad alguna por los soldados que murieron en combate y, menos aún, por los que murieron de hambre, congelados o asesinados por los propios. Fueron los soldados quienes tuvieron que dar esas respuestas ante la desesperación de un padre por querer saber de su hijo. Cuarenta y uno de ellos son bonaerenses”.