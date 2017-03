La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una resolución del Ministerio de Trabajo que había otorgado en noviembre de 2015 , la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), más conocidos como “metrodelegados”. Se trata de un antiguo reclamo de la Unión de Tranviarios Argentinos, que dirige Roberto Fernández.

El conflicto entre los metrodelegados y la UTA se disparó cuando el ex minstro de Trabajo Carlos Tomada aprobó la personería dos semanas antes de dejar el cargo. La UTA que históricamente tuvo la representación de los trabajadores del subterráneo, presentaron un amparo judicial para frenar la medida. Casi 15 meses después, luego que la Agtsyp ya se aprestaba a comenzar a negociar los futuros incrementos salariales, la Cámara del Trabajo revocó esa autorización y dejó a los metrodelegados sin paraguas legal para sentarse a discutir mejoras laborales.

El vocero de Agtsyp, Quique Rosito dijo a Cosecha Roja que los metrodelegados están con sus abogados y en unas horas darán a conocer el resultado de la reunión.

Para el delegado de la línea C Néstor Segovia la UTA está detrás de la decisión y presionó al gobierno para que la cámara les quite la personería gremial. “Esto es una persecución política. A este gobierno le encanta desprestigiar trabajadores. Esto no va a quedar así. Venimos peleando hace años, tenemos los papeles en regla y representamos a la mayoría de los trabajadores. Estamos bastantes preocupados, pero no está muerto quien pelea”, dijo en declaraciones a Crónica TV. Fuente: Cosecha roja