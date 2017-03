El SITRAJUR informó que adhiere y convoca al paro del 8 de marzo:

EL 8 DE MARZO PARAMOS LA PRODUCCION PARA HACER VISIBLES NUESTROS RECLAMOS. EL SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE RIO NEGRO ADHIERE Y CONVOCAEl 8 de marzo la tierra tiembla. Día Internacional de los derechos de la mujer trabajadora. En Viedma las mujeres PARAMOS , denunciando la desigualdad histórica de las mujeres, por razones de género, en nuestras comunidades y reivindicando los derechos de las mujeres, tal como lo estableció la ONU en 1977. PORQUE no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado es trabajo que se suma en el día a día de cada mujer sin que se remunere ni se reconozca. Las tareas domésticas no son atributo específico de la mujer PORQUE la violencia machista es perversa, no se detiene y hace de los cuerpos femeninos un objeto para ser mutilado, abusado, desvalorizado PORQUE las mujeres cobramos menos que los varones en los mismos puestos de trabajo siendo la brecha salarial entre ambos de un promedio 27%. PORQUE estas violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son los femicidios. PORQUE VIVAS NOS QUEREMOS, 57 mujeres muertas en lo que va del 2017 PORQUE estamos hartas que se naturalice en ámbitos laborales la práctica del acoso sexual y el mobbing sobre las mujeres trabajadoras por parte de las patronales. PORQUE aún establecidas las leyes, los colectivos de trans y lesbianas, siguen sufriendo violencia y discriminación social, laboral y económica Hagamos del duelo individual una construcción colectiva, y de la rabia, una lucha compartida EL 8 DE MARZO PARAMOS LA PRODUCCION PARA HACER VISIBLES NUESTROS RECLAMOS.”