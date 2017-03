En medio dela ex presidentaarribó este martes por la mañana a los tribunales depara prestar declaración indagatoria ante el juez, en la causa “Los Sauces”. La ex Presidenta no habló pero terminó presentando un duro descargo por escrito, en el que denuncia persecución judicial y comparó al gobierno de Mauricio Macri con

En el escrito, de 45 páginas, la ex primera mandataria habla de una “violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”. Allí, hace referencia a la causa Los Sauces (por la que fue llamada a indagatoria hoy) y a la del dólar futuro, las cuales, señaló, fueron difundidas por “un aparato de propaganda que solo registra comparaciones con el que tuvieron a su disposición los gobiernos totalitarios”. “Lo que antes no era gobierno, con el cambio de Gobierno, lo es”, resumió la ex Presidenta.

“La inefable Stolbizer”

En otro fragmento, Cristina cuestionó a la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, a quien calificó de “inefable” y de la cual señaló que tiene “como única actividad que se le conoce la de ser denunciante crónica en contra de mi persona y sus hijos“. CFK recordó que Stolbizer fue rechazada en tres oportunidades como querellante en la causa Hotesur, algo que cambió luego del 10 de diciembre de 2015.

Cristina remarcó que Hotesur y Los Sauces son dos causas que denuncian hechos y protagonistas similares, algo que calificó como “un verdadero escándalo jurídico y político“. “Resulta inaceptable, por anti-democrático y anti-republicano, que procesos judiciales o acciones administrativas que se llevan en mi contra no se ajusten al marco de los derechos, garantías y libertades por cuya vigencia no sólo lucharon, sino que perdieron su vida miles de argentinos”, añadió.

Tras destacar que tanto Néstor Kirchner y ella obtuvieron varias propiedades antes del ejercicio de la función pública por su profesión de abogados, Cristina pidió su sobreseimiento en esta causa.

Fuerte operativo de seguridad

El operativo de seguridad instalado en el edificio implica un vallado perimetral de todo el frente del edificio de Comodoro Py 2002, y con 400 gendarmes y casi 200 efectivos de Policía Federal. El cuarto piso donde Bonadio tiene su despacho está bloqueado parcialmente para evitar el acceso a la prensa y a curiosos.

El ingreso de la ex mandataria fue previsto que sea por la puerta lateral del edificio, a través de una calle trasera a los tribunales. En las adyacencias del edificio ya se concentra un grupo de militantes que aguardan la llegada de la ex presidenta, entre ellos el dirigente del partido MILES Luis D´Elía.

