La provincia de Jujuy no es ajena a los conflictos nacionales. Gerardo Morales le ofreció a los docentes jujeños una paritaria con un 10% de aumento y dictó la conciliación obligatoria, lo que desató la furia de Adep, el gremio de los maestros, que decidió el sábado adherir a la medida nacional dispuesta por Ctera en reclamo de convocatoria a paritaria por parte del Gobierno Nacional. La ministra de Educación del Gobierno de Morales, Isolda Calsina, anunció el inicio de clases en la provincia recalcando que al haber acatado la conciliación obligatoria legalmente los maestros no pueden hacer paro ni el Gobierno adoptar sanciones, pero desde Adep le retrucaron lo mismo que los gremios en provincia de Buenos Aires le explicaron a Vidal: el paro de hoy y mañana es una adhesión a una medida nacional por lo que la conciliación obligatoria no los afecta.

El chico bien del Newman que jamás pisó un establecimiento educativo estatal, acompañado por el primer ministro de Educación Argentino que no es docente y por el Gobernador jujeño que es salteño de nacimiento y tiene en su provincia a la primera presa política del gobierno de Macri, inauguraron un ciclo lectivo que no comenzó. La cálida reunión enmarcada en una treintena de niños de diversa edad con blancos uniformes en un número que dista bastante de los 140 niños matriculados actualmente en la escuela 1725, fue a todas luces otra puesta en escena.

Morales volvió a mostrar sus dificultades verbales adelante de un micrófono destacando “un trabajo colectivo en conjunto de todos” y remarcó la importancia de dar inicio al ciclo lectivo “mas allá de las diferencias que hay con los docentes por injusticias que llevan décadas“, evitando mencionar que Jujuy adhirió al paro Nacional y no hubo inicio de ciclo lectivo mas allá de ese acto específico de Volcán para las cámaras.

El presidente, que no se apartó del celular durante el acto, improvisó un discurso de inicio de clases haciendo mención a la obra pública, a la generación de energía solar y explicando que es importante cuidar la energía porque “si yo dejo un aparato de climatización prendido tengo un gesto de amor con ellos (por los niños)“. El autodefinido “papa abuelo” expresó que “todos queremos que el país sea uno solo“ e hizo mención a la “Revolución Educativa” iniciada por su gestión.

En referencia al paro nacional docente el presidente dijo que “lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro, si ya hemos probado décadas haciendo paros y cual ha sido el resultado? Cero. Nada ha mejorado, hemos ido empeorando entonces. Ese camino lo hemos probado y no funcionó“.

Macri cerró el discurso haciendo alusión a un proverbio africano citado por el Director Colque:

“Como decía Gandhi profesor, ya que usted citó ‘otro’ (?), que para mi hay la persona un líder que influyó mucho en mi vida: tenemos que ser la reforma, tenemos que ser la sociedad que queremos que exista en el mundo, tenemos que hacerla nosotros, cada uno de nosotros y expresarla la verdad y eso justamente parte de decirnos la verdad” (sic).

Y así Macri dejó inaugurado el ciclo lectivo 2017 que aun no inició Fuente: El Destape