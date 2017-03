El paro se vivirá en la comarca como en todo el mundo, con múltiples modalidades y acciones comunes. La trasversalidad de la protesta hace que por ejemplo algunos gremios como la UnTER anunciaron la adhesión de las docentes al paro de 24hs. y otros estén aún definiendo modos. En Viedma y Patagones la colectiva de mujeres organizadas de la comarca tomó la posta en alentar y coordinar una serie de acciones para toda la jornada del miércoles.

Las Mujeres Organizadas de la Comarca nos sumamos a la iniciativa del Paro Internacional de Mujeres y convocamos a la realización de diferentes actividades en la ciudad de Viedma.

Este 8 de marzo las mujeres paramos.

Paramos porque la violencia machista nos sigue matando, exponiéndonos como objetos de consumo, decidiendo sobre nuestros cuerpos, utilizando nuestro trabajo no remunerado en el hogar, relegando a las mujeres a los trabajos más precarizados y remunerados un 27% por debajo de lo que ganan los varones por igual trabajo.

Ahora más que nunca, paramos. Porque el gobierno neoliberal de Macri y Weretilnek nos relegan en sus políticas, generando un mayor empobrecimiento de las mujeres, disminuyendo el presupuesto en las políticas de género e invisibilizando el pedido de declaración de la emergencia de violencia contra las mujeres. Paramos porque el gobierno municipal del intendente Foulkes demora la implementación de la ordenanza de cupo laboral trans y no asigna partidas presupuestarias específicas a las políticas de género.

Podrán hacerse los distraídos, pero acá estamos y estaremos exigiendo por nuestros derechos. Por eso, ¡paramos!

Paramos por todas las que nos faltan, porque en este país nos matan cada 18 horas. Porque queremos que el grito de Ni una Menos se transforme en una realidad.

Este miércoles mujeres de todo el mundo, sin conocernos pero sabiéndonos compañeras: paramos. En Viedma convocamos a la ciudadanía a sumarse a las distintas actividades:

-De 9 a 11hs intervenciones.

-De 11 a 14hs, PARO de actividades. Si sos mujer participá del paro como puedas: dejando de realizar las tareas domésticas y de cuidado, parando en tu lugar de trabajo el tiempo que puedas, llevando un lazo o ropa violeta. No te quedes sola: si podés, acercate a la plaza Alsina desde las 11hs. a la mateada que organiza la Red por la Equidad de Géneros. Si sos varón garantizá que tus compañeras, familiares o amigas puedan sumarse al paro.

A las 18 hs CONCENTRACIÓN Y MARCHA en la plaza San Martín.

Si nuestro trabajo no vale: produzcan sin nosotras.

Mujeres Organizadas de la Comarca Viedma-Patagones