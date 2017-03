Por Milagro Sala

Lo que pasó el miércoles a la noche me sacó de las casillas. Una de las mujeres que están internadas acá, inducida por el personal, supuestamente el personal tenía orden de arriba de que me comiencen a macanear, que me comiencen a molestar, y ella se puso a decir a los gritos en horario de visita que si afuera no me habían matado ella me iba a matar. Aduciendo que yo la había amenazado. Después recibo la notificación de que tenía que ir el otro día notificarme de tres causas por amenazas y fue la última gota que rebalsó el vaso. Porque hay que tener paciencia. Por lo que estoy molesta y cansada de que por cualquier estupidez me hacen causas. Uno es un ser humano. Y por mi familia también, que se la han pasado escuchando en los medios jujeños un montón de estupideces.

Por eso es que llegó un momento que la verdad se metieron con mis hijos, con mi marido, con mi familia.

Ahora, a la llegada de los organismos internacionales que vienen en mayo, ellos siguen armándome más causas. Y lo peor es que están tratando de tirarme un muerto, dos muertos, de relacionarme con el narcotráfico para que cuando vengan los organismos quien te habla sea la peor escoria de Jujuy y que le den la razón a Gerardo Morales en que tenerme detenida está bien.

A mí todo esto me molesta.

Y también me están usando para tapar los grandes negocios que están haciendo en Jujuy. Uno de los tantos grandes negocios es la desaparición de 300 millones de pesos, que ha hecho desaparecer Gerardo Morales con su hermano Freddy y su patota de funcionarios del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo.

Todo esto lamentablemente es lo que a mí me puso mal. Y la sentencia también que me han dado en diciembre, donde no tienen ninguna prueba. Y si los juicios contra mi persona van a ser así, de tantas causas que me han armado, voy a terminar con cadena perpetua.

Todo esto es lo que a uno como ser humano, como persona, lo termina desequilibrando.

Se los dije el otro día al juez y al fiscal. Que si la señora Titina Falcone está bajoneada por las causas que se le han abierto por todas las irregularidades que ella tiene en el Poder Judicial, se imagina cómo puedo estar yo, que me armaron 11 causas en un año y dos meses.

Todos los días inventan juicios contra mi persona.

Gerardo Morales ha puesto muchísima plata para que cualquier estúpido me invente una causa por amenazas o que he mandado a pegar a alguien o que estoy relacionada con el narcotráfico o que estoy relacionada con cualquier muerte.

Esto es lo que me da bronca porque no hay nadie que le pare la mano a él.

Es por eso que me encuentro de la manera que me encuentro; por eso es que el otro día me dio muchísima bronca y he intentado hacer lo que hice, lo que ya es público. Decir hasta aquí he llegado. Es el límite de una persona, ¿no?