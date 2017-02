El legislador del FpV, uno de los promotores del encuentro de viernes, sàbado y domingo en Las Grutas hizo una evaluación de lo vivido en su Face, en especial del acto de cierre en que habló como invitado especial Agustín Rossi:

Agustín Rossi exhibiendo una remera del Frente Ciudadano Rio Negro, sentenció que estamos sufriendo un ataque mediático que busca generar antipolítica en la población, enfatizó que “Lanata no te va a pagar la luz, Leuco no te va a llenar la heladera”. Una ola de aplausos acompañó la frase “hoy se ve mas kirchnerismo en el pueblo que en los dirigentes” e invitó a sumar gente dialogando, generando debates, “hay que volver a enamorar al pueblo, tenemos un pueblo generoso que perdona errores pero lo que no perdona son las traiciones” – nuevamente la multitud presente estalló y entre los gritos se oía el nombre de Pichetto claramente. Aclaró que el actual gobierno tiene como objetivo descalificar el ejercicio de la política para dejarle el camino liberado a las corporaciones, está claro que “cualquier argentino puede ser presidente de la Nación, pero ninguno será presidente de Techint” – manifestó. Entre sus varias menciones hacia los ex presidentes Nestor Kirchner y Cristina Fernandez, recordó la frase de Néstor “somos propietarios de nuestra verdad relativa” nuevamente refiriéndose al ataque mediático.