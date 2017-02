Cristina Fernández de Kirchner compartió en su cuenta de Face una nota publicada en Tiempo Argentino. Antes, justificó por qué es importante tener en cuenta este nuevo regalo del gobierno al gobierno: “¿Qué les vengo diciendo sobre que sólo vinieron a hacer negocios para ellos, sus familias y sus amigos? Por la asignación de frecuencias para dar 4G a Nextel, de Cablevisión, del Grupo Clarín y Fintech, el Estado no ha recibido pago alguno. GRATIS, no. Es dinero que deja de percibir el Estado, o sea: VOS. Me olvidaba… Lo que a Clarín le dieron gratis a Telefónica se lo cobraron 247 millones de dólares. ¿Nadie pensó lo que le va a costar al país el juicio que nos van a ganar?”

