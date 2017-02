Con un cuarto intermedio solicitado por el fiscal, y pasadas las 11hs. concluyó la nueva audiencia en el juicio que se les sigue a Juan Bernardi y Julio Antueque sobre “corrupción de menores” tal como lo menciona el presidente del tribunal reiteradamente al referirse a distintos delitos contra la integridad sexual de jóvenes en estado de vulnerabilidad.

En la jornada de hoy declararon cinco testigos y se dió lectura a la declaración de una joven que había sido citada para esta jornada.

Dos hechos fueron especialmente significativas en la audiencia. Por un lado, los testimonios de la mamá de la principal víctima del hecho que se les imputa a los acusados, y otra mamá de una joven amiga. Por otro, el pedido del fiscal al que hizo lugar el tribunal de que se investigue por falso testimonio a un operador del CISC. En la jornada de hoy el operador negó que en reuniones de ese organismo de las que participó se haya hecho referencia a “prostitución” referido al grupo de jóvenes mujeres mencionadas en el juicio y atendidas en ese lugar, o al rol que ocupaba Antueque, acusado de convocar jóvenes para intercambio sexual a cambio de dinero, como lo había hecho en una declaración anterior.

Sin dudas, los testimonios de las dos mamás fueron muy fuertes. La mamá de la principal victima del hecho que se imputa a los acusados respondió todas las preguntas. Dijo que la pareja de su hija le mencionó a Bernardi como alguien que integraba el grupo de “viejos” que salían con su hija y con otras jóvenes . También se refirió al vínculo con Antueque como quien las buscaba y favorecía encuentros.También citó el domicilio de Peralta, la persona que se se habría suicidado cuando fue citado por la justicia, como un lugar de fiestas y encuentros. Cuando finalizaron las preguntas y el presidente del tribunal se aprestaba a despedirla, la señora pidió la palabra y dijo con firmeza: mi hija me dijo que tenía mucho miedo de Bernardi, y temí que la mande a matar. Con algunas imprecisiones aportó otros datos sobre amenazas que recibió la joven. La otra mamá describió detalles de la vida de su hija, con momentos de mucha tensión y preocupación “hasta que no la pude contener”, y sus pedidos de ayuda en la justicia y en varias instituciones, aún fuera de la provincia. Vinculó a Antueque en particular con la vida de su hija, y relató una situación que pudo haber sido el asado en la chacra de Bernardi, circunstancia que especialmente se investiga en este juicio.

Dos operadores del CAINA mujeres testificaron también en la mañana de hoy, recordando el origen de los problemas en esa institución con algunas chicas y que fueron las que, tras ser denunciadas, pusieron en marcha todo el proceso de investigación en múltiples direcciones.

El juicio continúa mañana y en principio están convocados 8 testigos.