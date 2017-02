Dos hombres entraron a la casa de la denunciante del diputado López y golpearon a su madre. No está claro el móvil ni la supuesta vinculación con la causa. Los sujetos no robaron nada y no fueron identificados todavía. Le darán protección a la víctima.

La Justicia investiga si la golpiza que recibió ayer la madre de la joven de 19 años que denunció a Rubén López tiene relación con la causa. El legislador y sindicalista de la fruta está imputado junto al exjugador de Boca Luis Abramovich por abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas. El ataque ocurrió ayer cerca de las 10 de la mañana en el barrio Almirante Brown y por el momento no hay detenidos. La policía inspeccionó el lugar en busca indicios que ayuden a esclarecer el hecho y dar con los autores. Desde la fiscalía dispusieron protección para la víctima y su entorno familiar. Se supo que la joven denunciante no se encontraba en la vivienda. Su madre estaba con su otro hijo quien dormía en el momento del hecho. Está confirmado que fueron dos personas las que agredieron a la mujer, además le dijeron algo referido a la causa judicial que tiene a su hija como denunciante. En principio la familia seguirá en la misma casa con custodia. “Río Negro” pudo saber que la mujer fue golpeada en el patio de su vivienda. Los agresores habrían trepado el tapial y la esperaron en la parte trasera de la casa ubicada a unas seis cuadras de la Comisaría 32, donde efectuó la denuncia. El domicilio no fue publicado hasta ahora por la prensa de modo que no se lo conoce masivamente. Cuando la mujer salió los holmbres la golpearon y volvieron a huir por el mismo lugar que habían ingresado. No forzaron ninguna entrada y no robaron nada. La mujer visiblemente golpeada y shockeada por lo acontecido realizó la exposición en la Comisaría 32 y declaró ante los fiscales y los responsables de la Unidad. En el destacamento ubicado sobre calle Mengelle se hicieron presentes el fiscal general Gustavo Herrera y la fiscal Rita Lucía quien lleva adelante la investigación de la denuncia contra López y Abramovich. Desde la fiscalía confirmaron que la mujer no registró lesiones de gravedad, pero sufrió un fuerte traumatismo en la frente y en una de sus piernas. Por la características del hecho -no hubo robo ni ingresaron al interior de la casa- la Justicia investiga la relación entre la agresión y la denuncia que la joven realizó el 7 diciembre en fiscalía. Una fuente cercana al entorno familiar aseguró que tanto la joven de 19 años como el psicólogo Claudio Marín, quien acompañó a la joven a efectuar la denuncia, solicitaron una custodia. La joven lo hizo cuando denunció el hecho y el psicólogo luego de la amenaza telefónica que recibió, y por la cual radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 6. Consultada la jueza de Sonia Martín, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 que coordina la investigación, aseguró que “a nosotros no nos hicieron ninguna petición formal al respecto”.

Cuatro testigos

declaran esta semana

Claudio Marín, psicólogo de la joven. La acompañó a realizar la denuncia.

Clariza Pérez Bermejo, la doctora que la atendió días después del abuso denunciado.

La prima de la joven. La denunciante la ubicó en el lugar del hecho y dijo que fue abusada por otro hombre. No quiso hacer denuncia pero está dispuesta a declarar. Su identidad se mantiene en reserva.

El tío de la denunciante. Supuestamente vio a su sobrina con tres personas en la zona de un boliche, como señalan otras pruebas.

Fuente: diario Río Negro