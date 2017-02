El recientemente conformado Grupo de Mujeres UOCRA Viedma informó su adhesión y total apoyo a la lucha iniciada por los compañeros trabajadores de la construcción, nucleados en el gremio obrero, en reclamo de la reactivación de la obra pública y la consecuente generación de mano de obra para el sector.

El Grupo de Mujeres está conformado por colaboradoras gremiales, militantes y desocupadas que se desempeñaban en diferentes obras de la ciudad de Viedma como obreras de la construcción y que, debido a la fuerte caída de la ocupación, quedaron en la calle como muchos trabajadores del sector.

En este contexto, reunidas la tarde de ayer luego de la realización de la asamblea de desocupados, militantes y cuerpo orgánico del gremio, elevaron un documento a la dirigencia gremial donde explicitan su acompañamiento a la lucha obrera.

“Nosotras como obreras de la construcción reclamamos a las autoridades de los Gobiernos municipal y provincial que gestionen ante el Gobierno nacional la inmediata reactivación de la obra pública en toda la Zona Atlántica, en especial en la ciudad de Viedma teniendo en cuenta que durante el corriente año es la localidad con menor índice de obra pública de toda la provincia”, señala el documento.

Asimismo, reclamaron a “los políticos que se despierten y comiencen en forma urgente a trabajar en pos de la gente, ya que están muy cómodos en sus sillones y no ven la realidad de cientos de familias de la construcción que están pasando un durísimo momento debido a la carencia absoluta de empleo genuino”.

Además, dicen las mujeres: “la falta de obra pública no solamente implica la desocupación para nuestro sector, sino que además significa que no va a haber viviendas para las nuevas familias que se van conformando, como así tampoco va a haber centros de salud en los barrios, ni más hospitales, ni más escuelas. Y como mujeres sabemos bien la falta que hacen los centros de salud para atender a nuestros niños y las escuelas están colapsadas porque ya no hay lugar para educar a nuestros hijos”.

Por tal motivo “le pedimos encarecidamente al Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a todos sus funcionarios, como así también al Intendente de Viedma, José Luis Foulkes, que reaccionen ante semejante realidad que ya nos está superando y accionen ante el Gobierno nacional para que podamos contar con un cronograma de obras que de un respiro a la familia constructora y genere mano de obra para todo el sector”, finalizan las obreras en el documento.