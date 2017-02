En Cipolletti el gremio consiguió que se suspendan las asambleas previstas en esa ciudad y se movilizó masivamente en las calles.Así lo difundió la seccional UnTER de Cipolletti:

En Cipolletti NO AVANZA la reforma y movilizamos por las calles de la localidad

Hoy IMPEDIMOS la Asamblea de la reforma de la escuela secundaria común en Cipolletti, que queda suspendida por el día de hoy y por mañana!! La masividad de la manifestación de hoy provocó que el gobierno deponga el intento de realizar la asamblea en el día de mañana, por lo que también la suspendió.

En Cipolletti no sólo se suspendió la asamblea junto a las seccionales de UnTER que acompañaron sino que hubo una masiva expresión de las diferentes comunidades educativas de todos los niveles y modalidades, que se manifestaron en contra de esta reforma, sumando diferentes reclamos provocados por el constante ajuste y avasallamiento del derecho social a la educación. Hoy quedó demostrado que esta reforma no es sólo un debate entre la dirigencia de UnTER y el Gobierno sino que involucra a las comunidades educativas que exigen ser protagistas de una reforma y no meros espectadores de las decisiones arbitrarias y ajustadoras del Gobierno.

Cientos de compañeros/as de todos los niveles y modalidades nos sumamos a la Jornada Gremial de Lucha, no sólo para resistir el vaciamiento de la escuela secundaria y la reforma laboral, sino también para manifestar los reclamos, necesidades y derechos vulnerados de todas las comunidades educativas de Cipolletti!

Le hicimos entrega a los funcionarios de una nota, dirigida a la Ministra, donde expresamos nuestra honda preocupación por la situación del Nivel Inicial, donde la falta de inversiones y de obras deja a más de 170 niños/as sin vacante en las salas de cuatro años. Manifestamos también que la creación de salas en escuelas secundarias o de espacios que no responden ni a las necesidades ni a la normativa vigente no solucionan sino que intentan invisibilizar la crisis del nivel. Asimismo se exigió la restitución inmediata de las supervisoras titulares de Nivel Inicial, destituidas por defender a los/as niños/as sin vacantes.

También denunciamos la situación de la Educación Especial, virtualmente desmantelada por la falta de confirmación y creación de cargos a dos días de la Asamblea de Interinatos y Suplencias.

Informamos de la situación edilicia de las escuelas y jardines de Cipolletti, en los que no se ha realizado mantenimiento ni obra de reparación alguna, por lo que muchas se verán imposibilitadas de iniciar en término el ciclo lectivo o se verán afectadas por suspensiones de clases dado el estado calamitoso de las instalaciones. De hecho, en el día de la fecha muchas escuelas, entre ellas algunas secundarias que se encuentran en período complementario, han debido suspender las clases por fumigación.

El subsecretario de Asuntos Institucionales se comprometió a dar respuesta a la nota entregada. A su vez, le manifestamos nuestro repudio por la presencia de personal policial y agentes de civil, que no sólo acompañaban a los representantes del gobierno sino que tenían la intención de provocar e infiltrarse en la manifestación. Hacemos plenamente responsable al Gobierno provincial de la integridad física de los/as trabajadores/as de la educación a los que se trató de intimidar con la presencia de policías y agentes de civil.

Esta acción se enmarca en la escalada de violencia del Ministerio hacia esta seccional de UnTER que ha comenzado con declaraciones públicas de la Ministra contra los/as compañeros/as de esta seccional, pasando por amenazas y agresiones de funcionarios que han sido denunciados penalmente (la referente terrritorial de Nivel Inicial Gabriela Campusano y el vocal gubernamental Omar Ribodino). A esto se suma la violencia institucional de los decretazos educativos, resoluciones inconsultas y a espaldas de los/as compañeros/as, destitución de las supervisoras por denunciar la vulneración de los derechos de los/as niños/as de nivel inicial, destrucción de la cartelería en contra de la reforma y del golpe institucional, etc.Los/as trabajadores/as de la educación seguimos defendiendo en la calle la Escuela Pública, los derechos de los/as docentes y de los/as estudiantes que el Gobierno vulnera sistemáticamente.

Conducción UnTER Cipolletti